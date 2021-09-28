У "помаранчевій" зоні перебувають чотири області.

Чотири області перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки згідно з показниками захворюваності на COVID-19.

Про це повдіомляє інформаційна аґенція "Укрінформ", покликаючись на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, у "помаранчевій" зоні перебувають Донецька, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька області.

Станом на 28 вересня рівень захворюваності на COVID-19 в Україні становить 212 випадків на 100 тисяч населення (при визначеному "зеленому" показнику у 75 на 100 тис.).

Найвищий рівень захворюваності у Луганській області – 469 на 100 тис. населення, Чернівецькій – 451, Харківській – 319.

Динаміку рівня госпіталізацій три дні поспіль перевищено у Донецькій – 68,1%, Тернопільській – 50,3%, Черкаській – 73,8% областях.

Показник завантаженості ліжок із киснем станом на 27 вересня перевищено у Чернівецькій області – 67,1%.

Згідно з рішенням уряду, всі українські регіони зараховано до "жовтої" зони.