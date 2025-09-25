Будапешт відкинув заклик Трампа скоротити імпорт російської нафти.

За твердженням представників угорської влади, наразі не існує адекватної альтернативи російським енергоносіям.

 

 

Реагуючи на заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, угорська влада заявила, що альтернативні маршрути не здатні замінити російську нафту. Про це повідомив телеканал Euronews. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто так відповів на заклики Трампа: «Ми, звичайно, підтримуємо всі зусилля президента Дональда Трампа щодо досягнення миру. Однак наше географічне положення створює реальність, яку ми не можемо змінити».

 

Сіярто додав, що його країна імпортує лише 2% від загального обсягу експорту нафти з Росії. За його словами, існуючі альтернативні маршрути з Хорватії є недостатніми для заміни цього обсягу. «Випробування останніми тижнями чітко показали, що цей трубопровід у його поточному технічному стані не здатен безперервно транспортувати великі обсяги нафти під високим тиском», – заявив Сіярто.

 

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп закликав європейських членів НАТО припинити імпорт російської нафти, щоб чинити тиск на Москву для укладання мирної угоди. На Генеральній Асамблеї ООН він також звернувся особисто до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Він мій друг. Я не розмовляв з ним, але думаю, що якби я це зробив, він міг би припинити (імпортувати російську нафту – ред.). І я думаю, що зроблю це», – сказав Трамп.

 

Орбан є стійким прихильником Трампа та був єдиним європейським політиком, який відкрито підтримував його переобрання. Однак Орбан також підтримує тісні зв'язки з диктатором Росії Володимиром Путіним, і Угорщина має вигідні контракти на закупівлю російської нафти і газу.

25.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Благодарний Еродій»: 10 років на сцені
Богдан Поліщук
Це більше, ніж вистава. Це філософське дослідження, мистецький твір та культурна подія, що залишають слід у серцях глядачів. Її десята річниця —можливість ще раз зануритися в унікальний світ, створений Сковородою, режисером, художником та акторами.
24.09.25 | | Штука
Вісім п’єс про війну та сьогодення
Дмитро Терновий
П’єси потрапляють до професійної аудиторії, відбуваються обговорення, з’являються постановки. Через ці тексти народжується майбутня культурна пам’ять, і саме театр стає місцем, де наші історії, рефлексії і голоси стають видимими та чутними.
23.09.25 | | Штука
Гвинтівка рядового Макса Фріша
Сергій ГЕРМАН
У визначений день 12-та армія Вермахту мала перетнути кордон зі Швейцарією і за 2–3 дні розгромити її збройні сили. З півдня наступ мала підтримати Італія
23.09.25 | | Дискурси
Мікалоюс Чіурліоніс: фільм у Львові
26 вересня о 18:30 у Jam Factory Art Center покажуть документальний фільм «На хмарному кораблі» («Debesies laivu») про литовського композитора і художника Мікалоюса Чіурліоніса.
22.09.25 | | Штука
Українські симфонічні прем’єри
Яким Горак
Якими б далекими, різними і незалежними один від одного були автори творів, програма зближала їх на ґрунті образів самозаглиблення, спогляданням внутрішнього світу людини і окреслення цього засобами модерної музичної мови.
22.09.25 | | Штука
Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап
Роман Яців
Цикли картин Ганни Криволап програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні
21.09.25 | | Штука
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25 | | Штука
Космос японського саду
Василь МАХНО
Із тиші, звісно, зродиться нам тиш, так як гора народить сіру миш, так як слова, якім нам вчити й знати так довго йти, щоб увійти в цей сад, який нам виклав хтось чи написав
20.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.