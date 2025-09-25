Будапешт відкинув заклик Трампа скоротити імпорт російської нафти.

За твердженням представників угорської влади, наразі не існує адекватної альтернативи російським енергоносіям.

Реагуючи на заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, угорська влада заявила, що альтернативні маршрути не здатні замінити російську нафту. Про це повідомив телеканал Euronews. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто так відповів на заклики Трампа: «Ми, звичайно, підтримуємо всі зусилля президента Дональда Трампа щодо досягнення миру. Однак наше географічне положення створює реальність, яку ми не можемо змінити».

Сіярто додав, що його країна імпортує лише 2% від загального обсягу експорту нафти з Росії. За його словами, існуючі альтернативні маршрути з Хорватії є недостатніми для заміни цього обсягу. «Випробування останніми тижнями чітко показали, що цей трубопровід у його поточному технічному стані не здатен безперервно транспортувати великі обсяги нафти під високим тиском», – заявив Сіярто.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп закликав європейських членів НАТО припинити імпорт російської нафти, щоб чинити тиск на Москву для укладання мирної угоди. На Генеральній Асамблеї ООН він також звернувся особисто до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Він мій друг. Я не розмовляв з ним, але думаю, що якби я це зробив, він міг би припинити (імпортувати російську нафту – ред.). І я думаю, що зроблю це», – сказав Трамп.

Орбан є стійким прихильником Трампа та був єдиним європейським політиком, який відкрито підтримував його переобрання. Однак Орбан також підтримує тісні зв'язки з диктатором Росії Володимиром Путіним, і Угорщина має вигідні контракти на закупівлю російської нафти і газу.