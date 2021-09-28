Минулої доби в Україні виявили 6,5 тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6552 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1288 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та в Києві (461).
За день зафіксували 143 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 401 956 осіб. Померло 55 863 людей.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
28.09.2021