Минулої доби в Україні виявили 6,5 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6552 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1288 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я. 

 

Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та в Києві (461).

 

За день зафіксували 143 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 401 956 осіб. Померло 55 863 людей.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

28.09.2021

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