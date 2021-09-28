Минулої доби в Україні виявили 6,5 тисячі випадків ковіду.

Виставка сценографа-ювіляра у Львівській опері

На виставці Тадея Риндзака демонструють ескізи до вистав, які є знаковими у біографії художника і були представлені не лише на сцені Львівської опери, а й неодноразово за кордоном. Це опери «Мойсей» , «Чарівна флейта», сценічна кантата «Карміна Бурана», макети до опер «Тоска» і «Набукко».