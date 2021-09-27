Галицькі хроніки COVID-19: 27 вересня.

Станом на 09:00 27 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 314 688 хворих на сovid-19. За минулу добу – 482 нових випадки: 241 – на Львівщині (проведено 1185 ПЛР-досліджень), 180 – на Тернопіллі (проведено 539 ПЛР-досліджень) та 61 – на Івано-Франківщині (проведено 708 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, троє – в Тернопільській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 вересня (09:00): 75 496 випадків, 180 нових
Тернопіль – 35 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 23 особи
Гусятинський район – 7 осіб
Заліщицький район – 31 особа
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 5 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Підволочиський район – 9 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 вересня (09:00): 148 302 випадки, 241 новий
Львів – 147 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 29 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 6 осіб
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 вересня (09:00): 90 890 випадків, 61 новий
Івано-Франківськ – 7 осіб
Городенківський район – 10 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 16 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Тисменицький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.09.2021