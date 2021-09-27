Галицькі хроніки COVID-19: 27 вересня.

 

Станом на 09:00 27 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 314 688 хворих на сovid-19. За минулу добу – 482 нових випадки: 241 – на Львівщині (проведено 1185 ПЛР-досліджень), 180 – на Тернопіллі (проведено 539 ПЛР-досліджень) та 61 – на Івано-Франківщині (проведено 708 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 16 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 13 людей померло у Львівській області, троє  – в Тернопільській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 вересня (09:00): 75 496 випадків, 180 нових

 

Тернопіль – 35 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 23 особи

Гусятинський район – 7 осіб

Заліщицький район – 31 особа

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 5 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підгаєцький район – 3 особи

Підволочиський район – 9 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 вересня (09:00): 148 302 випадки, 241 новий

 

Львів – 147 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 29 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 6 осіб

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 6 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 вересня (09:00): 90 890 випадків, 61 новий

 

Івано-Франківськ – 7 осіб

Городенківський район – 10 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 16 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Тисменицький район – 2 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

27.09.2021

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