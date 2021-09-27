Замахати замахами

Сучасні атентати прогресували до незбагненного рівня, і тепер нашкодити можна олігархам, друзям президента чи американцям. Або зробити вигляд, що нашкодив. Огляд подій тижня в Україні

Закон тижня

Салтикову-Щедріну приписують фразу про суворість законів, які компенсуються їх невиконанням, яку начебто казав Михайло Євграфович про Росію ХІХ століття. Ми ж існуємо в Україні ХХІ століття, тому маємо закони строгі, але справедливі. Підтвердженням цієї тези має стати закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599).

За догматичною версією, касту олігархів десь років двадцять п'ять тому створив президент Кучма. За чверть століття сам Леонід Данилович осів у тристоронній контактній групі, яка спостерігає за війною з РФ, а його чада стали головним хорором для законослухняних платників податків. Президент Зеленський з гаслами зламати карк олігархам йшов на вибори і зараз може звітувати, що слово своє тримає і щось ламає.

Згідно з законом, "осіб, які мають значну економічну або політичну вагу" продіагностують, визначать тих, хто справді є олігархом, і внесуть у спеціальний Реєстр. Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету України. Фігурантам Реєстру буде заборонено: здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг тощо на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні"; здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до Виборчого кодексу України; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Громадяни, яких уже титулують олігархами, від Закону №5599 не дуже сполошилися, бо Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський чи Костянтин Жеваго мають набагато серйозніші проблеми міжнародного масштабу. Винятком став Петро Порошенко. Кажуть, що саме під цього діяча, якого одні називають "сивочолим гетьманом", інші "баригою", заточена ініціатива народних депутатів. Тепер соратники Петра Олексійовича звинувачують своїх колег по парламенту в порушенні регламенту під час відповідного голосування і прогнозують репресії, які влаштує РНБО.

У цьому контексті варто згадати Вільяма Шекспіра і його "багато галасу даремно", бо з "антиолігархічним" законом буде ще вовтузитися Конституційний Суд, обов'язково вставить свої п'ять копійок вічно занепокоєний Захід, а потім резонанс зійде на пси. Але Зеленському запишуть в епікризі "боровся з олігархами".

Стрілянина тижня

Завдяки пострілам на трасі під Києвом пересічний українець довідався про існування першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. Виявилося, що колишній сценарист, продюсер і директор «Студії Квартал-95» – то майже Джон Фітцджеральд Кеннеді, бо з убитим американським президентом його порівняв радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Багатий на епітети чиновник із МВС для більшої барвистості міг би пригадати ще Авраама Лінкольна, Улофа Пальме чи Індіру Ганді, але так далеко Геращенка ще не занесло. У створенні місцями голлівудського сюжету радникові допомогли інші компетентні особи і ті, хто себе такими вважають.

З офіціозом виступив голова Національної поліції України Ігор Клименко, який повідомив, що правоохоронці розглядають три основні версії замаху: напад міг статися «через державну діяльність потерпілого; з метою тиску на вище керівництво країни; задля дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, тобто розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн».

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що після замаху правоохоронці провели спільну нараду з усіма силовими блоками, які були залучені та задіяні, й нагадала бендерівське "швидко тільки кицьки народжуються". Вона анонсувала багатосерійність історії: «Тут не йде лік на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. Судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це (швидко розкрити злочин, – Z) зробити неможливо. Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять усе можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно».

Технічною складовою зайнявся директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, який поділився інформацією про віднайдення двох десятків відстріляних гільз від непростих патронів. «Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм. Експерти Державного науково-дослідного інституту МВС України вважають, що такі не часто зустрінеш на наших теренах», – заявив Шевченко. Далі поліцейський речник включив політ фантазії: «Сам патрон, можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі. Про них більш детально скажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що дістали лікарі з тіла, на щастя, живого водія. А, можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8. Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві. Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але реальний замах, не інсценування».

До речі, за словесним рейвахом майже забулося, що в результаті дуже незрозумілої стрілянини майже не згадували про постраждалого водія шефирівського автомобіля Олександра Іванька. Залишається сподіватися, що президент не забуде свою обіцянку: «Передавати мені привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість. А от відповідь буде сильною».





Наговорене тижня

Реагував на події в Україні Зеленський зі Штатів, які на цей раз відвідував, аби виступити на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Здивувати присутніх на таких заходах свого часу зміг Микита Хрущов, гримнувши мештом по трибуні. Володимир Олександрович своє і чуже взуття не турбував, але залишив помітний слід у стенограмі фразою "Сьогодні ООН — як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, голим та непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може, ООН дещо згадає?"

Від таких метафор присутні мали б перестати куняти, але вони ще не знали, чим відзначиться міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба майже віртуозно пройшовся на межі між шантажем і жебрацтвом. «Моя позиція дуже проста, і я вже почав говорити про це з Конгресом США й адміністрацією (президента США, – Z) – я вважаю, що рівень фінансової підтримки України Сполученими Штатами Америки має досягнути позначки в 1 млрд доларів, і це має відбутися у найближчі роки", – заявив міністр.

Тепер за океаном варто задуматися над тим, що ж стимулює красномовство українських гостей – зміна часових поясів чи мангеттенська кухня?





Шарпанина тижня

Поки публічні люди змагалися в ораторському мистецтві, під стінами Верховної Ради відбувалися традиційні акції протесту з елементами легкого мордобою. В часі та просторі співпали відразу три заходи різного скерування. Під слоганом «Чорна мітка 5600» активісти вимагали, аби народні депутати проінформували про всі ризики, які закладені у так званому «ресурсному» законопроєкті №5600 – бо представляючи цей законопроєкт у Раді, міністр фінансів Сергій Марченко не переконав усіх зацікавлених в тому, що зміни до Податкового кодексу не позначаться на пересічних громадянах і малому бізнесі, який справно платить податки.

Паралельно мітингували прихильники ОПЗЖ, які одночасно виступали проти "політичного переслідування Віктора Медведчука" і вимагали не допустити підвищення тарифів. Вредні і прискіпливі журналісти засікли, що після акції її учасники отримували гонорар у сумі 400 гривень на особу.

Наймасовіший захід організував рух «SaveФОП» під гаслом «Збережіть спрощену систему оподаткування!» Тамтешні активісти вимагали ухвалити законопроєкт №3853-1 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів про щорічне підвищення граничних обсягів доходів для спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Поки точилися дебати довкола прийняття законопроєкту №3993 про спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців, правоохоронці неделікатно повелися з ногою однієї з ФОП-активісток, у результаті чого громадянка потрапила до рук медиків.

На тлі решти подій акції пройшли в майже дружній атмосфері. З приходом холодів ситуація загостриться, бо грітися буде треба.