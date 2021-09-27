Танцювальний театр «Життя» запрошує на концерт «Артефакти».

 

У вівторок, 28 жовтня, у Львівській національній опері відбудеться концерт Танцювального театру «Життя» з унікальною програмою «Артефакти». Подія приучорена до 35-річчя колективу, повідомили у пресслужбі опери.

 

 

«Енергія та шалений драйв – це «Життя»! Коли українцям аплодують стоячи понад 50 країн світу – це «Життя»! Коли від «Диких танців» під ногами тріщить сцена Євробачення – це «Життя»! Коли танцем можна сказати більше, ніж словами – це «Життя»! Коли в цілому світі знають, що все українське – це модно, це сучасно, це гордо, і це також «Життя»! І так 35 років разом з вами - в одному ритмі!», - зазначили організатори концерту.

 

Програма «Артефакти» зрежисована художньою керівницею театру, народною артисткою України Іриною Мазур. Спеціальні гості концерту - народна артистка України Руслана та скрипаль-віртуоз Олександр Божик, повідомлили у Lutsyshyn Promo і Promotions.

 

 

Концерт розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

 

Фото zhyttya.com

27.09.2021

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