Галицькі хроніки COVID-19: 26 вересня.

 

Станом на 09:00 26 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 314 206 хворих на сovid-19. За минулу добу – 604 нових випадків: 226 – на Львівщині (проведено 1229 ПЛР-досліджень), 234 – на Тернопіллі (проведено 1346 ПЛР-досліджень) та 144 – на Івано-Франківщині (проведено 778 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області, дві людини померли у Тернопільській області та одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 вересня (09:00): 75 316 випадків, 234 нових

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 вересня (09:00): 148 061 випадок, 226 нових

 

Львів –  74 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 вересня (09:00): 90 829 випадків, 144 нових

 

Івано-Франківськ –  23 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район –  1 особа

Галицький район –  11 осіб

Городенківський район –  5 осіб

Долинський район –  6 осіб

Калуський район  – 8 осіб

Коломийський район –  9 осіб

Косівський район –  13 осіб

Надвірнянський район –  29 осіб

Снятинський район –  1 особа

Тисменицький район –  6 осіб

Тлумацький район –  26 осіб

Рогатинський район –  1

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

26.09.2021

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