Галицькі хроніки COVID-19: 26 вересня.

Станом на 09:00 26 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 314 206 хворих на сovid-19. За минулу добу – 604 нових випадків: 226 – на Львівщині (проведено 1229 ПЛР-досліджень), 234 – на Тернопіллі (проведено 1346 ПЛР-досліджень) та 144 – на Івано-Франківщині (проведено 778 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано чотири летальні випадки внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області, дві людини померли у Тернопільській області та одна – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 вересня (09:00): 75 316 випадків, 234 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 вересня (09:00): 148 061 випадок, 226 нових

Львів – 74 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 вересня (09:00): 90 829 випадків, 144 нових

Івано-Франківськ – 23 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 11 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 8 осіб

Коломийський район – 9 осіб

Косівський район – 13 осіб

Надвірнянський район – 29 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 6 осіб

Тлумацький район – 26 осіб

Рогатинський район – 1

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.