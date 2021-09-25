ХДС/ХСС наздоганяє соціал-демократів напередодні виборів до Бундестаґу.

Тим часом Олаф Шольц відчутно покращує свій канцлерський рейтинг.

За день до парламентських виборів у Німеччині розрив між лідерами – Соціалдемократичною партією Німеччини (СДПН) – і блоком Християнськодемократичний союз/Християнськосоціальний союз (ХДС/ХСС) скоротився ще більше. Про це повідомляє видання Die Welt. Нагадаємо, що обидві політичні сили входять до все ще чинної урядової коаліції.

Як засвідчують результати опитування громадської думки, проведеного 24 вересня демоскопічним інститутом Allensbach, за соціал-демократів готові проголосувати 26 відсотків німецьких виборців. Фактично їхня популярність за тиждень зросла на відсоток.

Тим часом блок християнських демократів готові підтримати вже 25 відсотки німців, що на один відсотковий пункт більше, аніж тиждень тому. Відтак ХДС/ХСС фактично дихає в потилицю СДПН.

Суттєво покращили свою позицію «Зелені». Проголосувати за «Союз90/Зелених» висловили намір 16% респондентів, що аж на три відсоткові пукти більше, аніж тижнем раніше.

Підтримку лібералам з Вільної демократичної партії висловили 10,5%. Тож можна констатувати, що вони вже другий тиждень поспіль втрачають по одному відсотку у своєму рейтингу популярності.

Падає підтримка і в ксенофобської прокремлівської «Альтернативи для Німеччини». Нині за неї бажають проголосувати – 10%. Тобто мінус один відсотковий пункт за тиждень.

Ще одна прокремлівська політична сила – Ліва партія – за тиждень теж втратила один відсотковий пункт. За неї готові віддати свої голоси п’ять відсотків.

Цікавими є також рейтинги кандидатів у канцлери від головних політичних сил. І рейтинг соціал-демократа Олафа Шольца продемонстрував просто неймовірне зростання. Тож якби вибори бундесканцлера Німеччини відбувалися шляхом прямого голосування, то кандидат від СДПН набрав би неймовірні 47 відсотків голосів. Тобто за тиждень він покращив свій особистий результат на більш ніж десять відсоткових пунктів.

Піднявся в рейтингу й голова ХДС Армін Лашет. Нині за нього готові проголосувати 20 відсотків виборців. Тобто на вісім відсотків більше, ніж тиждень тому.

Лідерка «зелених» Бербок користується підтримкою 16-и відсотків електорату. Відтак вона здобула собі в актив додаткові чотири відсотки.

Таке зростання рейтингів головних претендентів не є чимось дивним. З наближенням до дня голосування виборці остаточно утверджуються зі своїми кандидатами, відкидають непрохідні фігури, тому розмивання політичного поля стає чимраз меншим, а головні рейтинги – чимраз чіткішими.