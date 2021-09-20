Німецький соціал-демократ Шольц виграв треті канцлерські теледебати поспіль.

Утім СДПН за тиждень до парламентських виборів трохи здала позиції.

Віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, який є кандидатом у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), переміг на проведених у неділю, 19 вересня, третіх теледебатах основних претендентів на посаду керівника уряду країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Forsa.

У дебатах брали участь зразу троє учасників: окрім Шольца, ще лідер Християнсько-демократичного союзу, претендент від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет та співголова партії «Союз90/Зелені» Анналєна Бербок. Через що ці дебати названо «тріеллю» (Triell). Вони пройшли в етері приватних телекомпаній ProSieben, SAT.1 і Kabel Eins.

Згідно з даними дослідження Forsa, 42% респондентів вважають Шольца переможцем дебатів, 27% віддали свої голоси Армінові Лашету, 25% – Анналєні Бербок. Про це повідомило німецьке видання Der Tagesspiegel.

Під час тристоронніх дискусій, які тривали близько 90 хвилин в прямому етері, представники партій обговорювали питання клімату, оплати праці, боротьби з коронавірусом, освіти, енергетики, міґрації та внутрішньої безпеки. Міжнародних тем, як і на попередніх дебатах, не порушували.

Бербок і Шольц дали чіткі сигнали, що хотіли б в коаліційному уряді працювати разом і що настав час ХДС/ХСС піти в опозицію. Вони обидвоє заперечили можливість коаліції з прокремлівською правопопулістською партією «Альтернативою для Німеччини». Водночас вони не відкинули майбутньої співпраці з іншою прокремлівською політичною силою Німеччини – Лівою партією. Тоді як Лашет не побачив можливості союзу з обома прокремлівськими партіями.

Щодо партійної соціології перед виборами, то, як засвідчують результати опитування громадської думки, проведеного напередодні інститутом Forsa і опублікованого виданням Der Tagesspiegel, СДПН залишається лідером симпатій німців, хоча її відрив від консерваторів дещо зменшився. Наразі за соціал демократів готові проголосувати 25% виборців, що на відсоток менше, аніж тиждень тому. Рейтинг ХДС/ХСС становить 21%, тобто за тиждень зріс на один відсотковий пункт. За «Союз90/Зелених» готові проголосувати все ті ж 15% респондентів, за Вільну демократичну партію – 12% (-1%), за ксенофобську прокремлівську «Альтернативу для Німеччини» – 11%, за Ліву партію – 6%.