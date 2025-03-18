Бундестаґ схвалив поправки до конституції, які дозволяють більше витрачати на оборону.

Фрідріх Мерц заявив, що ці зміни необхідні для зміцнення позицій Німеччини перед «аґресивною війною Росії проти Європи».

Бундестаґ кваліфікованою більшістю голосів схвалив зміни до конституції Німеччини, які дозволять країні позичати більше грошей та інвестувати величезні суми у збройні сили й інфраструктуру. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Позитивне голосування стало наслідком складних переговорів та низки поступок. Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз та Соціал-демократична партія Німеччини домоглися підтримки угоди з боку партії «Союз-90/зелені».

Відтак у парламенті «за» проголосували 513 депутатів, що на 24 голоси більше, ніж потрібно для більшості у дві третини голосів, необхідної для внесення поправок до основного закону ФРН. «Проти» виступили 207 парламентарів.

Голосування вже назвали «історичним». Очікується, що рішення Бундестаґу вплине на майбутнє європейської оборони та подальшу підтримку України. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ці зміни необхідні для зміцнення позицій Німеччини перед «аґресивною війною Росії проти Європи». «Це чітке послання нашим партнерам та друзям, а також противниками, ворогам нашої свободи: ми здатні захистити себе», – заявив Мерц.

Плани Мерца після формування нового уряду передбачають виведення військових витрат з-під обмеження державних запозичень, так званого «боргового гальма», а також створення фонду інфраструктури обсягом понад 500 млрд євро.

Тепер законопроєкт вирушить до верхньої палати – Бундесрату, яка представляє 16 земель Німеччини, де його буде винесено на голосування в п'ятницю. Політичні експерти очікують, що верхня палата ухвалить конституційні поправки без труднощів.