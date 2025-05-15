Фрідріх Мерц пообіцяв перетворити Бундесвер на найсильнішу армію в Європі.

Виступаючи перед Бундестаґом німецький канцлер наголосив, що у війні Росії проти України вирішується доля континенту.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) виступив у середу, 14 травня, з першою урядовою заявою в новій ролі. Левова частка його 45-хвилинної промови була присвячена зовнішній і безпековій політиці. По це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Мерц наголосив, що у війні Росії проти України вирішується доля континенту. «Уже понад три роки російські війська терзають Україну, щодня вбивають жінок і дітей, цивільних і військовиків. Жертвами війни стали сотні тисяч», - зазначив він.

 

Фрідріх Мерц запевнив, що військова підтримка України триває, але ФРН «не є і не хоче ставати стороною» війни. Водночас він додав, що ФРН при цьому не залишиться й «нейтральним посередником». Канцлер наголосив, що  допомога Україні в справі стримування Росії – в інтересах європейців і американців. «Хто сподівається, що Росія задовольниться перемогою над Україною або анексією частини територій країни, помиляється», – сказав Мерц. Він навів як приклади аґресії Росії проти Заходу теракти і вбивства, кібератаки, диверсії, шпигунство і дезінформацію в Європі. «У більшості випадків – це робота російського державного керівництва та його помічників», – висловив впевненість Мерц.

 

Глава уряду ФРН виступив також проти «миру під диктовку», нав'язуваного Москвою проти волі України. Мерц сподівається, що цю позицію поділятимуть усі – не тільки в Європі, а й у США, над чим, за його словами, триває робота.

 

Мерц нічого не сказав про постачання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS, про що він говорив, коли очолював опозицію в Бундестазі. Напередодні його партнери по коаліції, соціал-демократи, підтвердили свою позицію проти поставок цих ракет. Чи будуть вони передані і коли – питання не тільки відкрите, а й засекречене. Одним із перших рішень уряду Мерца стала відмова від публікації кількості та видів озброєнь, переданих Києву.

 

Головним урядовим пріоритетом Мерц назвав зміцнення Бундесверу. За словами канцлера, Німеччина повинна створити «найсильнішу конвенційну армію в Європі». Він пообіцяв наростити фінансування Збройних сил, а щоб збільшити кількість військовиків – «створити нову привабливу добровільну військову службу», яка зможе мотивувати молодих людей взяти на себе відповідальність за безпеку країни.

15.05.2025

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