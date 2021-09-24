У першому читанні ВР визнала депортованими українців, виселених із ПНР у 1944-1951.

 

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який визнає депортованими громадян України, примусово виселених із території Польської Народної республіки у 1940-х роках.

 

 

За проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки" проголосувало 294 народних депутати – майже конституційна більшість.

 

Водночас, 297 парламентарів підтримали скорочення вдвічі терміну підготовки проєкту до другого читання.

 

Проєкт, зокрема, передбачає виплату компенсацій жертвам депортації. Держава "гарантує компенсацію депортованим особам матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок депортації".

 

"Матеріальні та моральні збитки, завдані внаслідок депортації особам, депортованим з території Польської Народної Республіки у період 1944-1951 років, підлягають відшкодуванню у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України у вигляді щорічної разової матеріальної допомоги. Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох років з дня набуття особою статусу депортованої особи", – йдеться у тексті.

 

"Злочин маємо називати злочином! Усупереч неабиякому спротиву, сьогодні у першому читанні ми прийняли законопроект про засудження депортації українців Закерзоння! Це перший крок до офіційного, на державному рівні визнання депортації українців Закерзоння 1944-1951 років злочином проти українського народу. Я нагадаю, понад 700 000 автохтонних мешканців Холмщини, Лемківщини, Надсяння, південного Підляшшя та західної Бойківщини були примусово вирвані з власної землі, депортовані з власних домівок протягом 1944-1951", – прокоментував народний депутат від "ЄС" Олег Синютка.

 

"Нам всім відомо, що хоч влада цих комуністичних держав зазначала, що евакуація буде проводитись мирно, це перетворилось на справжню депортацію з використанням усіх можливих насильницьких методів. Дякую всім депутатам, які сьогодні натиснули кнопку «за». Сподіваюсь, що разом зробимо до другого читання законопроект більш досконалим. Вічна пам’ять всім, хто не вижив під час цих страшних сторінок нашої історії", – зазначила депутатка від "Голосу" Галина Васильченко.

 

24.09.2021

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