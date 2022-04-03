Росія розпочала депортації

Володимир В'ятрович

 

 

Одним із тяжких злочинів російських окупантів в Україні є депортації цивільного населення.

 

Якщо масові вбивства і руйнування – на екранах і газетних шпальтах по всьому світу, то про депортації говорять значно менше. А між тим за кілька тижнів війни з території України примусово вивезено десятки тисяч українських громадян. І цей процес набуває все більшого розмаху.

 

Путінська Росія повертається до злочинних практик комуністичного режиму, коли депортації були одним із головних інструментів масових репресій. 

 

Під час так званої колективізації у тридцятих роках 2 мільйони людей виселено у східні й північні райони СРСР. Лише з України і лише в 1930–31 роках депортовано 64 тисячі заможних селянських родин. У 1939–41 роках, коли в ході Другої світової війни СРСР окупував захід України і Білорусі, депортації набули колосальних масштабів. Кожен десятий житель цих територій – 1 мільйон 250 тисяч українців, білорусів та поляків – були депортовані з рідної землі.

 

Нова хвиля масових депортацій чекала на українців у середині 40-х – на початку 50-х. Лише за звинуваченням у зв’язках з ОУН і УПА вислано до віддалених районів СРСР 180 тисяч українців. Понад 700 тисяч українців насильно переселені комуністичними режимами СРСР та Польщі. Цілі народи Північного Кавказу і прилеглих степів – чеченці, інгуші, калмики, балкарці, карачаєвці – примусово вивезені далеко від рідної землі. 

 

Справжнім геноцидом стала депортація з Криму до Центральної Азії корінного кримськотатарського народу у травні 1944-го. Як і в інших подібних випадках, на місце корінних кримців масово заселялося російське населення. Такими методами кремлівський режим творив міф про «ісконно русскій Крим», штучно змінюючи демографію півострова, яку не вдалося відновити навіть після повернення кримських татар на батьківщину. А після окупації 2014 року в Крим і Севастополь додатково заселили сотні тисяч росіян.

 

Росіяни та зросійщені представники інших національностей масово заселялися на місце депортованих латишів і естонців, вірмен і греків, німців і болгар. Росіянами цілеспрямовано заселяли знелюднені Голодомором, депортаціями і війнами землі України, особливо південь та схід. Це була частина злочинної колонізаційної політики. Політики геноциду, до якої російські окупанти повертаються знову, просто на наших очах.

 

Повномасштабна війна триває лише місяць, упродовж якого росіяни захопили 15% української території. Окупаційна влада ще не встигла закріпитися, навколо гримлять бої. Але десятки тисяч людей з окупованих територій Приазов’я, Донбасу, Слобожанщини та Сіверщини вже примусово вивезли до Росії. А з окупованих районів Київщини українців почали примусово депортувати до Білорусі.

 

Особливо цинічним злочином є вивезення до Росії тисяч українських дітей, які перебували в інтернатах чи дитбудинках або опинилися окремо від батьків у руках окупантів.

 

Лише з Маріуполя, мешканцям якого загарбники не дають виїхати на інші території України, примусово вивезли до Росії понад 30 тисяч людей.

 

За задумом Путіна наша земля має стати російською або безлюдною. Українці мають загинути, стати біженцями або бути депортованими. А ті, кого не вб’ють чи не виженуть з рідної землі, мають стати рабами, що беззастережно коряться окупантам.

 

Але ми цього не допустимо!

 

Ця війна – війна не лише за свободу, а за саме існування України і українців.

На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирі історії.

Слава Україні!

03.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Коли твій друг — тварина
Павло ПАЛАМАРЧУК
Відомо, що зі ставлення до тварин можна зробити висновки загалом про суспільство. Сьогоднішня наша фотопідбірка про те, як українці рятують з-під обстрілів своїх домашніх улюбленців.
02.04.22 | | Галичина
Це не просто війна — це геноцид
Володимир В'ятрович
Врятувати українців від знищення може лише безкомпромісне збереження і захист незалежної держави. Ми як ніколи єдині, тому переможемо.
02.04.22 | | Україна
Іван Франко про московство, сікофантів і гендіґерів
Володимир Микитюк
Показати й визнати всім цивілізованим світом аксіоматичну ницість їхньої ідеології, антиморальність та антигуманність їхнього «руского міра»
02.04.22 | | Минуле
38-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські війська атакують ар'єргард російських підрозділів, котрі відступають із Київщини та Чернігівщини, і беруть під контроль звільнені поселення. Після втечі росіян там відкриваються жахіття – розбиті будинки, вбиті люди. 
02.04.22 | | Україна
Токсичне ретро
Юрко Кох
Давні колажі з «Пост-Поступу», виявляється, зовсім не старіють, але набувають нових, часами «інакшіших» значень.
01.04.22 | | Минуле
Сурогат
Юрій Андрухович
Cитуація гранично спростилася, і ключ до НАТО – в успіхах ЗСУ. Не заважайте їм своїми проєктами, не відволікайте від святої справи нищення ворога, яка їм так переконливо вдається
01.04.22 | | Дискурси
Особливості економічного фронту України
Ярослав ПРИТУЛА
Поруч із вірою в наші Збройні Сили важливо намагатися всіма своїми можливостями наближувати нашу спільну перемогу. Кожен на своєму місці має робити ефективніше та краще те, чим ми займаємося кожного дня.
01.04.22 | | Галичина
Про стан війни і вихід з неї
Михайло САВЧИН
Переговори про мир розбурхали весь український медіапростір та політикум. Кінцева мета цього процесу має бути чітка. Це санація московії
01.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.