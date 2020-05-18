Біля львівської Ратуші підняли кримськотатарський прапор.

Сьогодні, 18 травня, на площі Ринок у Львові хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар. А на флагштоку біля Ратуші підняли прапор кримських татар.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

«Біль кримських татар – це наш біль. Крим – це українська земля. Сьогодні дякую всім, хто прийшов, щоб ще раз висловити підтримку тим, хто чітко стоїть на позиції. Ми віримо, що справедливість переможе», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Нам потрібно пам’ятати і трагічні, і переможні дати. 76-ті роковини є свідченням того, що ми пам’ятаємо про цей біль і біду, яку принесла нам Росія у свій час у вигляді Радянського Союзу. Сьогодні Російська Федерація намагається повторити цей шлях, і ми стали учасниками цієї війни, яку вона розпочали проти України і цілого світу. Але ця війна завершиться нашою перемогою, за якою врешті настане мир, якого ми так всі прагнемо», – зазначив капітан 2-го рангу запасу Військово-Морських сил України Тимур Баротов.

У рамках відзначення 76-х роковин депортації кримськотатарського народу з Криму 1944 року кримськотатарська спільнота Львівщини організувала «Автопробіг пам’яті» за жертвами депортації. Він завершився біля будівлі Львівської ОДА, де о 12:00 учасники долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

У соціальних мережах сьогодні також триває флешмоб «Я памʼятаю». Оскільки в умовах карантину немає змоги зібратися на багатолюдні заходи, люди поширюють відео в соцмережах, розповідають свої родинні історії. Крім того, сьогодні у Львові відбувається онлайн-конференція з представниками наукового середовища.