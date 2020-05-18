Біля львівської Ратуші підняли кримськотатарський прапор.

 

Сьогодні, 18 травня, на площі Ринок у Львові хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації кримських татар. А на флагштоку біля Ратуші підняли прапор кримських татар.

 

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

 

«Біль кримських татар – це наш біль. Крим – це українська земля. Сьогодні дякую всім, хто прийшов, щоб ще раз висловити підтримку тим, хто чітко стоїть на позиції. Ми віримо, що справедливість переможе», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

 «Нам потрібно пам’ятати і трагічні, і переможні дати. 76-ті роковини є свідченням того, що ми пам’ятаємо про цей біль і біду, яку принесла нам Росія у свій час у вигляді Радянського Союзу. Сьогодні Російська Федерація намагається повторити цей шлях, і ми стали учасниками цієї війни, яку вона розпочали проти України і цілого світу. Але ця війна завершиться нашою перемогою, за якою врешті настане мир, якого ми так всі прагнемо», – зазначив капітан 2-го рангу запасу Військово-Морських сил України Тимур Баротов.

 

 

У рамках відзначення 76-х роковин депортації кримськотатарського народу з Криму 1944 року кримськотатарська спільнота Львівщини організувала «Автопробіг пам’яті» за жертвами депортації. Він завершився біля будівлі Львівської ОДА, де о 12:00 учасники долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

 

У соціальних мережах сьогодні також триває флешмоб «Я памʼятаю». Оскільки в умовах карантину немає змоги зібратися на багатолюдні заходи, люди поширюють відео в соцмережах, розповідають свої родинні історії. Крім того, сьогодні у Львові відбувається онлайн-конференція з представниками наукового середовища.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

76 років тому з Криму до Середньої Азії за наказом Сталіна відправили перший ешелон з корінним народом півострова. Депортація тривала 18-21 травня 1944 року, з Криму виселили близько 200 тисяч людей. За різними даними, від 27% до 46% кримських татар загинули під час депортації або в перші роки після неї.

 

Кримські татари отримали змогу повернутися на рідну землю лише 1989 року.

 

У роковини депортації кримськотатарського народу, 18 травня, в Україні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (встановлений 2015 року) та День боротьби за права кримськотатарського народу (започатковано 2014 року).

 

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