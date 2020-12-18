Музей депортації українців отримав історичний вагон від «Укрзалізниці».

Музей депортації українців у Брошнів-Осадській територіальній громаді на Івано-Франківщині отримав особливо цінний історичний експонат: чотиривісний дерев’яний вагон товарного потяга, в якому радянська влада вивозила людей у Сибір. Вагон безкоштовно передала «Укрзалізниця», повідомив голова ОТГ, депутат Івано-Франківської облради Назарій Іванів.
Фото ww.facebook.com/ivaniv.nazarij
«Саме цей вагон буде тим емоційним інформаційним вісником із минулого, із трагічних 1943-1957 років, який в уяві відвідувачів відтворюватиме масштабність злочину радянської влади проти української нації, проти прикарпатців-патріотів, які вірили в Україну. Музей депортацій українців живитиме національну свідомість історичною пам’яттю і стане пересторогою для майбутніх поколінь, щоб такі події уже ніколи не повторювалися», – зазначив депутат у дописі на своїй facebook-сторінці.
Фото ww.facebook.com/ivaniv.nazarij
За його інформацією, торік у Брошнів-Осадської ОТГ для розміщення музею придбали у комунальну власність громади приміщення, у якому наразі проводять ремонтні роботи. У музеї уже почали збирати артефакти, формують експозицію та записують спогади людей, які пережили радянську депортацію.
Фото ww.facebook.com/ivaniv.nazarij
До слова, депутати Брошнів-Осадської ОТГ оголосили 2020-й роком пам’яті депортованих українців у ХХ ст. У повоєнні роки у Брошнів-Осаді діяв пересильний табір. Загалом до Сибіру було депортовнао понад 70 тисяч українців.
Для довідки:
Брошнів-Осада – селище міського типу (з 1940 pоку) на бойківському Прикарпатті. Населення нині становить близько шести тисяч осіб. Розташоване на півночі Рожнятівського району, за 7 км від райцентру. Через Брошнів-Осаду проходить автомобільний шлях Н10 національного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці та залізниця із залізничною платформою Брошнів.
1939 року в селищі проживало 1980 мешканців (300 українців, 1380 поляків, 240 євреїв і 60 німців). У 1946-1953 роках тут був пересильний пункт для висилання людей у Сибір (колишній табір для військовополонених). Пересильний табір був одним із двох збірних пунктів Івано-Франківщини, звідки вивозили етнічних українців. За твердженнями очевидців, на території табору було 10 бараків. Нині тут встановлено відповідний пам'ятний знак.
18.12.2020