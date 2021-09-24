У Львові відбудеться прем’єра музично-поетичного проєкту «POETY. Діалог поколінь».

У Львові, у п’ятницю, 8 жовтня, у Ennio Event Square відбудеться музично-поетичний симфоконцерт Соломії Чубай та оркестру «INSO-Львів» – «POETY. Діалог поколінь», повідомила пресслужба виконавиці.

Вірші видатних поетів-ювілярів Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Вінграновського, Чайки Дніпрової, Юрія Клена, Павла Тичини, Олександра Ірванця, Юрка Покальчука, Грицька Чубая зазвучать в авторському виконанні Соломії Чубай у ссупроводі симфонічного оркестру «INSO Lviv» та відомих музикантів Ігоря Гнидина (барабани), Олександра Главацького (гітара), Андрія Кохана(бас-гітара) та Тома Луголообі (клавіші), у супроводі відеоарту від Олексія Хорошка.

«POETY. Діалог Поколінь» – це проєкт, який має на меті показати поетів-класиків-ювілярів з нової точки зору, показати їх, як живих особистостей, які так само, як і ми зараз, любили, дружили, спілкувались між собою, переживали певні події та виражали це у своїй творчості. І ми пам'ятаємо про це, пам'ятаємо та надихаємось.

Львів’яни мають унікальну нагоду долучитися до діалогу поколінь у такий незвичний спосіб – через єднання поезії та музики, зазначили організатори. Вхід на подію вільний за умови попередньої реєстрації за посиланням. Концерт розпочнеться о 19:30, кількість місць обмежена, відповідно до діючих вимог карантину.

Варто наголосити, що у межах проєкту «POETY. Діалог Поколінь» створили також сім літературних відео-дискусій про класиків-ювілярів. У гарячих дискусіях про поетичний спадок взяли участь сучасні класики та найцікавіші поети молодого покоління.

Долучитися до проєкту «POETY. Діалог Поколінь» також можна особисто. Для цього необхідно продекламувати на камеру найціннішу для себе поезію Лесі Українки, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Юрія Клена, Дніпрової Чайки, Грицька Чубая або Івана Франка, Олександра Ірванця та Юрія Покальчука, опублікувати у Facebook або Instagram з хештегом #мійдіалогпоколінь та позначити @poetydialogpokolin. Автори постів, які отримають найбільше схвальних реакцій у кожній соцмережі, отримають подарунки від органзіаторів проєкту.

Фото facebook.com/poetydialogpokolin