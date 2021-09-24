На Франківщині призупинили навчання у 800 закладах освіти, на Тернопільщині – у понад 400.

 

На Івано-Франківщині сьогодні, 24 вересня, тимчасово перестали працювати 800 освітніх закладів, серед яких в основному школи та дитсадки, в яких рівень вакцинації працівників виявився недостатнім для роботи в умовах «жовтої» зони карантину, повідомила пресслужба Івано-Франківської ОДА.

 

 

Винятком стали освітні заклади Івано-Франківської територіальної громади, де встигли довести рівень імунізації колективів освітніх закладів до 80% і вище.

 

Аутсайдерами імунізації від Covid-19, за даними директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Ігора Дмитренка виявилися Яблунівська, Космацька, Рогатинська, Дубівська та Солотвинська громади, де вакцинацією охоплено від 18 до 22% працівників галузі освіти. Загалом 800 освітніх закладів у всій області тимчасово призупинили освітній процес.

 

Тим часом у Тернопільській області не готовими до роботи в умовах посилення каратинних обмежень виявилося близько третини освітніх закладів: 432 із 1255, повідомили в Тернопільській ОДА.

 

 

«Цей показник є досить високий. Є низка громад, де не будуть функціонувати 1-2 заклади. Але за кілька днів вони розпочнуть свою діяльність, оскільки кількість вакцинованих кожного дня збільшується. Вчора ми мали понад 20 % закладів освіти, де було вакциновано від 73-78% працівників», – прокоментувала керівниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

 

У Тернопільській ОДА оприлюднили дашборд, щоб мешканці краю самостійно слідкували за рівнем імунізації від Covid-19 в освітніх закладах своєї територіальної громади.

 

 

Зокрема, з 23 вересня усі заклади освіти працюватимуть у звичному режимі у таких громадах: Більче-Золотецька, Васильковецька, Великобірківська, Купчинецька, Підгаєцька, Теребовлянська та Тернопільська.

 

На Львівщині у п'ятницю, 24 вересня, у звичайному режимі працювали 366 шкіл, що становить 32% від загальної кількості. Їх кількість за останні дні зросла на 7%, повідомила пресслужба Львіської ОДА.

 

Як відомо, з 22 вересня відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я, щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій стали обов'язковими.

 

«Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», –  заявив міністр Віктор Ляшко.

 

 

 

Щоб заохотити колективи освітніх закладів до масових обов'язкових щеплень працівників, міністерство освіти і наукои України з міністерством охорони здоров'я та міжнародними партнерами запровадили конкурс «Вакциновані й відкриті», а фактично розіграш призів: 30 вересня між усіма поданими на конкурс освітніми закладами розіграють 3 суперпризи – набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів, та 15 мініпризів – набори з 10 гарнітур і роутера.

 

Фото oda.te.gov.ua, facebook.com/UAMON, galychyna.if.ua

24.09.2021

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