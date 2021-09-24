МОЗ: Однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено 80% медиків і 62% освітян.

Станом на 23 вересня принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано 80% медиків і 62% освітян.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінґу в Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на четвер 80% медиків вакциновані першою дозою, 63% – двома дозами. Освітян – 62% першою дозою, 42% – двома дозами", – сказав він.

Кузін додав, що за минулий тиждень Україна наростила темпи вакцинації.

"Темпи вакцинації в країні за останні кілька тижнів трохи просіли. Поточний рівень вакцинації в середньому становить 107 тисяч щеплень за добу. Однак нині темпи нарощуються: за останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні", –додав заступник міністра.

Кузін також зазначив, що наступного тижня планується затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою.

"Наразі МОЗ за дорученням уряду розробляє перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягатимуть обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19. Туди включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також працівників місцевих держадміністрацій. Сподіваюся, що наступного тижня ми вже зможемо оприлюднити проект документа", – сказав заступник міністра.

Кузін повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України цього тижня зафіксувало найшвидші темпи зростання захворюваності на COVID-19 у 2021 році: 68% – зростання нових випадків захворювання, 51% – зростання госпіталізації.

"Станом на 24 вересня вже дев'ять регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня... Є певна частина регіонів, які нині є в зоні ризику входження вже навіть до "червоного" рівня епіднебезпеки. Це – Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до "червоного" рівня протягом двох-трьох тижнів. Тому вони потребуватимуть найбільшої уваги", – зазначив головний санлікар.

Водночас Кузін зазначив, що навантаження на систему охорони здоров'я країни контрольоване: зайнято 34% ліжок реанімації, 31% ліжок із киснем та 13% апаратів ШВЛ, а кількість пацієнтів, яким призначено кисень, – 19% від кількості ліжок із киснем.

Ігор Кузін уточнив статистику із впливом щеплень на вакцинацію – "95% у лікарнях – невакциновані".