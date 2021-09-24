Галицькі хроніки COVID-19: 24 вересня.

 

Станом на 09:00 24 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 312 486 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1216 нових випадків: 715 – на Львівщині (проведено 1636 ПЛР-досліджень), 301 – на Тернопіллі (проведено 1159 ПЛР-досліджень) та 200 – на Івано-Франківщині (проведено 830 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: десятеро людей померло у Львівській області, троє людей померло у Тернопільській області та четверо – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 вересня (09:00): 74 863 випадки, 301 новий

 

Тернопіль – 49 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 27 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 40 осіб

Заліщицький район – 36 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Кременецький район – 14 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 2 особи

Зборівський район – 17 осіб

Козівський район – 16 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район  5 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 вересня (09:00): 147 158 випадків, 715 нових

 

Львів – 307 осіб

Бродівський район – 25 осіб

Буський район – 33 особи

Городоцький район – 29 осіб

Дрогобицький район – 72 особи

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 22 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 25 осіб

Миколаївський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 45 осіб

Сокальський район – 54 особи

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 22 особи

Турківський район – 10 осіб

Яворівський район  – 11 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 вересня (09:00): 90 465 випадків, 200 нових

 

Івано-Франківськ  51 особа

Богородчанський район – 2 особи

Верховинський район  1 особа

Городенківський район – 16 осіб

Долинський район – 4 особи

Калуський район – 16 осіб

Коломийський район – 23 особи

Косівський район – 34 особи

Надвірнянський район – 17 осіб

Рогатинський район  27 осіб

Рожнятівський район  2 особи

Снятинський район  2 особи

Тисменицький район  5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

24.09.2021

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