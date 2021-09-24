Галицькі хроніки COVID-19: 24 вересня.

Станом на 09:00 24 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 312 486 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1216 нових випадків: 715 – на Львівщині (проведено 1636 ПЛР-досліджень), 301 – на Тернопіллі (проведено 1159 ПЛР-досліджень) та 200 – на Івано-Франківщині (проведено 830 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 17 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: десятеро людей померло у Львівській області, троє людей померло у Тернопільській області та четверо – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 вересня (09:00): 74 863 випадки, 301 новий
Тернопіль – 49 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 27 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 40 осіб
Заліщицький район – 36 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Кременецький район – 14 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 2 особи
Зборівський район – 17 осіб
Козівський район – 16 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 вересня (09:00): 147 158 випадків, 715 нових
Львів – 307 осіб
Бродівський район – 25 осіб
Буський район – 33 особи
Городоцький район – 29 осіб
Дрогобицький район – 72 особи
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 22 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 25 осіб
Миколаївський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 16 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 45 осіб
Сокальський район – 54 особи
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 22 особи
Турківський район – 10 осіб
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 вересня (09:00): 90 465 випадків, 200 нових
Івано-Франківськ – 51 особа
Богородчанський район – 2 особи
Верховинський район – 1 особа
Городенківський район – 16 осіб
Долинський район – 4 особи
Калуський район – 16 осіб
Коломийський район – 23 особи
Косівський район – 34 особи
Надвірнянський район – 17 осіб
Рогатинський район – 27 осіб
Рожнятівський район – 2 особи
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.09.2021