Галицькі хроніки COVID-19: 23 вересня.

Станом на 09:00 23 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 311 270 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1158 нових випадків: 685 – на Львівщині (проведено 2327 ПЛР-досліджень), 221 – на Тернопіллі (проведено 1417 ПЛР-досліджень) та 252 – на Івано-Франківщині (проведено 835 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 21 летальний випадок внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одинадцять людей померло у Львівській області, троє людей померло у Тернопільській області та семеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 вересня (09:00): 74 562 випадки, 221 новий
Тернопіль – 71 особа
Бережанський район – 18 осіб
Борщівський район – 18 осіб
Бучацький район – 14 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 15 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Козівський район – 3 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 вересня (09:00): 146 443 випадки, 685 нових
Львів – 268 осіб
Бродівський район – 9 осіб
Буський район – 14 осіб
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 29 осіб
Жидачівський район – 22 особи
Жовківський район – 56 осіб
Золочівський район – 13 осіб
Кам’янко-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 9 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 47 осіб
Радехівський район – 15 осіб
Самбірський район – 16 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 58 осіб
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 17 осіб
Турківський район – 8 осіб
Яворівський район – 47 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 вересня (09:00): 90 265 випадків, 252 нових
Івано-Франківськ – 47 осіб
Богородчанський район – 10 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 11 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 5 осіб
Калуський район – 15 осіб
Коломийський район – 43 особи
Косівський район – 23 особи
Надвірнянський район – 18 осіб
Снятинський район – 30 осіб
Тисменицький район – 15 осіб
Тлумацький район – 9 осіб
Рогатинський район – 9 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.09.2021