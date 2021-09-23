Галицькі хроніки COVID-19: 23 вересня.

Станом на 09:00 23 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 311 270 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1158 нових випадків: 685 – на Львівщині (проведено 2327 ПЛР-досліджень), 221 – на Тернопіллі (проведено 1417 ПЛР-досліджень) та 252 – на Івано-Франківщині (проведено 835 ПЛР-досліджень).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 21 летальний випадок внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одинадцять людей померло у Львівській області, троє людей померло у Тернопільській області та семеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 вересня (09:00): 74 562 випадки, 221 новий

Тернопіль – 71 особа

Бережанський район – 18 осіб

Борщівський район – 18 осіб

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 15 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Козівський район – 3 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 17 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 вересня (09:00): 146 443 випадки, 685 нових

Львів – 268 осіб

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 14 осіб

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 29 осіб

Жидачівський район – 22 особи

Жовківський район – 56 осіб

Золочівський район – 13 осіб

Кам’янко-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 9 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 47 осіб

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 16 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 58 осіб

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 17 осіб

Турківський район – 8 осіб

Яворівський район – 47 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 вересня (09:00): 90 265 випадків, 252 нових

Івано-Франківськ – 47 осіб

Богородчанський район – 10 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 11 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 5 осіб

Калуський район – 15 осіб

Коломийський район – 43 особи

Косівський район – 23 особи

Надвірнянський район – 18 осіб

Снятинський район – 30 осіб

Тисменицький район – 15 осіб

Тлумацький район – 9 осіб

Рогатинський район – 9 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.