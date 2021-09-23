Посли G7 згірчені через гальмування судової реформи в Україні.

 

Посли країн "Великої сімки" із занепокоєнням продовжують спостерігати за процесом судової реформи в України і закликають пришвидшити обрання кандидатів до Етичної комісії, котра має відбирати претендентів до Вищої ради правосуддя.

 

 

Про це йдеться у заяві, поширеній на твіттер-сторінці британського головування в групі послів G7.

 

“Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в України із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів”, – зазначено у повідомленні.

 

Дипломати акцентують, що запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної ради при ВРП.

 

На їхню думку, усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання.

 

На засіданні 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з чотирьох кандидатів, які виявили бажання стати членами Етичної ради, покликаної очистити Вищу раду правосуддя. 

 

Нагадаємо, судова реформа передбачає створення Етичної ради – незалежного органу, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до ВРП. До складу Етичної ради, за законом. має ввійти шестеро осіб – троє представників від Ради суддів України та троє осіб від міжнародних організацій, із якими Україна співпрацює у сфері запобігання корупції. Минулого тижня закордонні партнери вже визначили своїх кандидатів до ради.

 

Тоді в Офісі Президента відбулася зустріч за участі послів країн G7 і представників суддівського врядування. Судді пообіцяли не гальмувати реформ.

 

23.09.2021

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