​Анналєна Бербок звинуватила Росію в маніпулюванні цінами на газ.

Канцлер-кандидатка від німецьких «зелених» вважає, що таким чином Москва намагається пришвидшити запуск «Північного потоку-2».

Кандидатка у бундесканцлери Німеччини від партії «Союз 90/Зелені» Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) різко розкритикувала Росію і її президента Володимира Путіна, зв'язавши значне зростання цін на газ в Європі з проєктом газогону «Північний потік-2». Вона вимагає від німецького уряду негайно вжити контрзаходів. Про це повідомила німецька газета Die Zeit.

«Росія стримує поставки природного газу в Європу. Причини цього очевидні: режим Путіна прагне посилити політичний тиск, щоб швидше отримати решту дозволів для "Північного потоку-2" і ввести його в експлуатацію», – заявила Бербок в інтерв'ю кільком німецьким виданням, опублікованими в четвер, 23 вересня.

За словами політикині, постраждалими врешті-решт стануть клієнти в Німеччині, у яких ціни на газ екстремально зростуть і їм «доведеться сидіти в холодних помешканнях». «Ця путінська гра ще раз засвідчує, яку погану послугу зробили СДПН та ХДС/ХСС своєю відданістю "Північному потоку-2" у Німеччині. Федеральний уряд, незважаючи на всі побоювання, сумніви й застереження, пропхав проект газогону», – нарікала співголова німецьких «зелених». Вона наголосила, що все це вилізло Німеччині боком, яка тепер «перебуває у ситуації тиску, про який голосно попереджали».

За словами Анналєна Бербок, пріоритетом нового уряду Німеччини має стати швидкий перехід до використання поновлюваних джерел енергії, а також створення національних газових резервів.