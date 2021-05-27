На річці Стрий біля Східниці планують збудувати малу ГЕС.

Дочірня компанія німецької DR. Hutarew & Partner International має намір збудувати на річці Стрий у селі Довге Гірське у межах Східницької громади на Львівщині гідроелектростанцію потужністю 1 МВт. Напередодні, 26 травня, у Східницькій селищній раді повідомили, що йдеться про першу в Україні мініГЕС за новітніми німецькими технологіями, яка відповідатиме всім екологічним критеріям та стандартам, які діють в Україні та світі.

Інвестором проєкту є німецька компанія DR. Hutarew & Partner International, її філія в Україні – ТзОВ «Гутарьов та Партнери Україна». Проєкт будівництва мікроГЕС розробляли спільно з Національною академією наук України, Інститутом гідробіології та Басейновим управлінням водних ресурсів. Про обсяг інвестицій у селищній раді не повідомили.

«МініГЕС потужністю 1 МВт в селі Довгому Східницької територіальної громади Дрогобицького району стане в Україні першою гідроелектростанцією спорудженою за передовими німецькими технологіями. Тож вплив на екологію від її діяльності буде мінімальний», – йдеться в повідомленні Східницької селищної ради.

У селищній раді зазначили, що окрім будівництва гідроелектростанції, інвестори планують провести зариблення річок, будівництво човникової станції та вкласти значні кошти у розвиток інфраструктури села. І хоч роботи із будівництва мікроГЕС у селі Довгому ще не розпочалися, інвестор уже розпочав вкладати кошти у будівництво Народного дому.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Гутарьов та партнери Україна» зареєстроване у Києві майже два роки тому. 50% частки в статутному капіталі належить громадянину Німеччини, др. Андреасу Гутарьову. Співвласниками дочірньої компанії також є кияни Руслан Гречкосій (25%) та Дмитро Нікулін (25%). Саме Дмитра Нікуліна у східницькій селищній раді називають інветсором проєкту будівництва мікроГЕС.

Додамо, село Довге Гірське, де планується будівництво ГЕС, розміщене по обидва береги річки Стрий за 14 км від селища Східниця. У 80-х роках ХХ століття тут спроектували і почали будувати водосховище на 200 мільйонів кубічних метрів води і гідроелектростанцію на 50 МВт.

Відповідно до планів будівництва, села Гірське Довге, Рибник, Кропивник підлягали виселенню і затопленню водами штучного «Карпатського моря». Село і річку врятувала природа і політичні зрушення: спочатку потужний зсув зруйнував частину споруд і істотно збільшив вартість будівництва, а потім політичні зрушення кінця 80-х років і протести громадян остаточно «поховали» цей проєкт.

На згадку залишились різні будівлі і об’єкти: будинки для персоналу ГЕС, озеро, залізобетонні конструкції верхнього і нижнього переливу води та інше, які з середини двотисячних років все частіше відвідували любителі промислового туризму.

У 2011 році ТОВ «Балфорд Україна» розпочала реалізацію інвестиційного проекту малої ГЕС на р. Стрий в с. Довге Гірське. Вартість проєкту тоді оцінили у понад 10 мільйонів євро. ГЕС повинна бути меншою, ніж радянський варіант: потужність – від 2,5 до 5 МВт, висота дамби – 3-5 м, а площа затоплення – 12-15 га.

У тому ж році приватне підприємство «ГЕОВІВАТ» виконало комплекс топографо-геодезичних робіт з обстеження потенційної зони затоплення малої ГЕС по річці Стрий на території с. Довге Гірське Дрогобицького району Львівської області. Відповідно до «Технічного звіті з топогеодезичних робіт», цей проєкт не передбачає переселень – зона затоплення не зачепить сільські будинки.

У 2019 році компанія «Балфорд Україна» отримала позитивну оцінку з впливу на довкілля від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

На сайті «Балфорд Україна» зазначено, що компанія ініціює інвестиційно-екологічний проєкт з будівництва інноваційної МГЕС потужністю 2 МВт на річці Стрий в с. Довге.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефеціарним власником компанії «Балфорд Україна» є згадуваний співвласник компанії «Гутарьов та партнери Україна» Дмитро Нікулін. Нікулін також є співвласником ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн», яке збудувало мініГЕС на річці Случ у місті Баранівка на Житомирщині.

Фото skhidnytsia-rada.gov.ua, balford.com.ua, photo-lviv.in.ua, alex-shutyuk.livejournal.com, explorer.lviv.ua, zaxid.net