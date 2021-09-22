Галицькі хроніки COVID-19: 22 вересня.

Станом на 09:00 22 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 310 112 хворих на сovid-19. За минулу добу – 786 нових випадків: 449 – на Львівщині (проведено 2240 ПЛР-дослідження), 145 – на Тернопіллі (проведено 1395 ПЛР-досліджень) та 192 – на Івано-Франківщині (проведено 909 ПЛР-досліджень).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 14 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області, семеро людей померло у Тернопільській області та шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 вересня (09:00): 74 341 випадок, 145 нових
Тернопіль – 34 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 19 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Кременецький район – 3 особи
Козівський район – 2 особи
Монастириський район – 4 особи
Лановецький район – 4 особи
Підволочиський район – 7 осіб
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 вересня (09:00): 145 758 випадків, 449 нових
Львів – 189 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 вересня (09:00): 90 013 випадків, 192 нових
Івано-Франківськ – 42 особи
Богородчанський район – 3 особи
Верховинський район – 5 осіб
Галицький район – 10 осіб
Городенківський район – 8 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 25 осіб
Коломийський район – 13 осіб
Косівський район – 14 осіб
Надвірнянський район – 10 осіб
Рогатинський район – 22 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Снятинський район – 9 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Тлумацький район – 18 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.09.2021