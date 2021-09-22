Галицькі хроніки COVID-19: 22 вересня.

 

Станом на 09:00 22 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 310 112 хворих на сovid-19. За минулу добу – 786 нових випадків: 449 – на Львівщині (проведено 2240 ПЛР-дослідження), 145 – на Тернопіллі (проведено 1395 ПЛР-досліджень) та 192 – на Івано-Франківщині (проведено 909 ПЛР-досліджень).

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 14 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: одна людина померла у Львівській області, семеро людей померло у Тернопільській області та шестеро – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 вересня (09:00): 74 341 випадок, 145 нових

 

Тернопіль – 34 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 19 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Кременецький район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Монастириський район –  4 особи

Лановецький район –  4 особи

Підволочиський район –  7 осіб

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 13 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 вересня (09:00): 145 758 випадків, 449 нових

 

Львів – 189 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 вересня (09:00): 90 013 випадків, 192 нових

 

Івано-Франківськ – 42 особи

Богородчанський район – 3 особи

Верховинський район – 5 осіб

Галицький район – 10 осіб

Городенківський район – 8 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 25 осіб

Коломийський район – 13 осіб

Косівський район – 14 осіб

Надвірнянський район – 10 осіб

Рогатинський район – 22 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Снятинський район – 9 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

Тлумацький район – 18 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

22.09.2021

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