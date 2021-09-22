Шмигаль анонсував запровадження обов'язкової вакцинації для освітян.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що Міністерство охорони здоров'я упровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для чиновників і працівників навчальних закладів.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що директива, зокрема, стосуватиметься обласних адміністрацій.

"Пропонуємо розпочати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень від COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", – прокоментував Ляшко.

З його слів, такі новації відповідають законодавству.

"Стаття №12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи подальшого розповсюдження ними інфекційних захворювань, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних захворювань", – сказав Ляшко.

Міністр додав, що Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Тим часом, Кабінет Міністрів послабив умову про наявність 80% вакцинованого персоналу. Вона не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти та 1-4 класи закладів загальної середньої освіти.

Як повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, на "жовтому" рівні епідеміологічної небезпеки відвідування навчальних закладів здобувачами освіти дозволено за умови наявності щонайменше у 80% працівників навчального закладу одного з обов'язкових документів: сертифіката про вакцинацію, довідки про одужання від коронавірусу.

"Якщо в навчальному закладі менше ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має тривати з використанням технологій дистанційного навчання. Наголошую, освітній процес триватиме в дистанційному форматі", – заявив міністр.

Водночас Шкарлет поінформував, що вихованці дитячих садків, учні початкової школи та спеціальних навчальних закладів потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками, оскільки тривала "дистанційка" для них може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні. Відтак Кабмін постановив, що умова про наявність 80% вакцинованого персоналу не поширюється на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів загальної середньої освіти, й вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм.

Зазначається, що такий виняток діятиме під час "жовтого" і "червоного" рівнів епіднебезпеки.

"Водночас укотре звертаюся до голів ОДА, директорів обласних департаментів освіти, керівників усіх навчальних закладів і кожного педагога окремо. Прошу свідомо поставитися до необхідності вакцинації, адже сьогодні COVID-19 стає "пандемією невакцинованих", – заапелював міністр.