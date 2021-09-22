Байден і Макрон домовилися зустрітися наприкінці жовтня.

Передовсім вони намагатимуться вирішити кризу, що виникла навколо австралійського контракту щодо субмарин.

 

 

Президенти США і Франції провели в середу, 22 вересня, телефонні перемовини. Як зауважує французьке міжнародне радіо RFI, це була перша розмова між Джо Байденом і Емманюелем Макрона після кризи, спричиненої розривом Австралією контракту на придбання французьких атомних субмарин.

 

Після перемовин Емманюель Макрон оголосив, що французький амбасадор, відкликаний внаслідок конфлікту, повернеться до Вашінґтона наступного тижня. Президенти Франції і США проведуть зустріч наприкінці жовтня. Відомо, що вона відбудеться в Європі, утім про точне місце поки що не повідомлялося.

 

Розмова двох державних лідерів відбулася після різкої реакції французької влади на розрив Австралією масштабного контракту на придбання французьких атомних підводних човнів. Канберра оголосила, що замість цього планує закупити субмарини у Сполучених Штатів. Французьку владу обурила така позиція австралійців, а особливо американців, котрі є натовськими союзниками французів. Париж відкликав своїх амбасадорів з Вашінґтона і Канберри.

 

Як повідомляє прес-служба президента Франції, під час телефонату між Джо Байденом і Емманюелем Макрона сторони погодилися, що відкриті консультації між союзниками з питань, які становлять стратегічний інтерес для Франції і європейських партнерів, дозволили б уникнути такої ситуації. Після перемовин Макрон оголосив, що амбасадор Франції повернеться до США наступного тижня.

 

Про розрив субмаринного контракту стало відомо 16 вересня, коли США, Велика Британія і Австралія оголосили про створення нового партнерства з безпеки та оборони AUKUS. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив про відмову від підписаного в 2016 році контракту на поставку 12 французьких субмарин на суму майже в 56 мільярдів євро. У Парижі рішення викликало вкрай жорстку реакцію. Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про «удар в спину».

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