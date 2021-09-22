На першого помічника Президента скоїли замах. Водій отримав поранення.

На першого помічника Президента України Сергія Шефіра вчинили замах. Його автомобіль обстріляли із автомата в середу вранці під Києвом.

Про це повідомила пресова служба Національної поліції.

"Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше як 10 куль. Поранений водій. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників", – ідеться у повідомленні.

Як повідомляє видання "Українська правда", автівку обстріляли автоматною чергою із лісу. Шефір не постраждав.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір перебуває в шоковому стані. Помічник Зеленського трактує стрілянину саме як замах на своє життя.

"Він їхав на роботу. У 50% випадків він їздить сам за кермом, а у 50% випадків – із водієм. У районі Лісників на нього було скоєно напад, машина була обстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення і госпіталізований. Сам Сергій Нахманович цілий, його миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце", – розповів Арахамія журналістам у Верховній Раді, повідомляє видання LB.ua.

"Він у стані шоку. Трактує, що стріляли в нього, але поцілили у водія", – додав Арахамія.