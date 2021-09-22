Таліби вимагають свого визнання в ООН.

Наразі Афганістан в ООН репрезентує представник ще попереднього уряду.

Амір Хан Муттакі

Представники ісламістського руху «Талібан», який вже понад місяць контролює Афганістан, заявили, що бажають виступити на Генеральній Асамблеї ООН, яка зараз проходить в Нью-Йорку. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Офіційний речник ООН Стефан Дюжаррік де ла Рів'єр (Stéphane Dujarric de La Rivière) підтвердив, що призначений талібами міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі надіслав організації листа з проханням виступити на Генасамблеї. Муттакі не уточнив, чи планує він приїхати до США особисто, чи записати відеозвернення – як це робить багато світових політиків з огляду на пандемію COVID-19.

У листі талібів сказано, що все ще чинний постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісакзай більше не є репрезентантом країни, оскільки його уряд відсторонено від влади. Проте саме Ісакзай повинен виступити на Асамблеї наступного понеділка, 27 вересня. Дипломат вже передав секретаріату ООН відповідне послання.

Дюжаррік повідомив, що тепер рішення про те, хто саме повинен представляти уряд Афганістану, має ухвалити акредитаційний комітет ООН, в який зараз входять Росія, Китай, США, Швеція, ПАР, Сьєрра-Леоне, Чилі, Бутан і Багами.

Однак поки що не зрозуміло, чи буде таке рішення ухвалене до завершення 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме протягом тижня. У минулому акредитаційний комітет утримувався від ухвалення таких поважних рішень і вважав за краще виносити питання на голосування цілої Генасамблеї. Поки що уряд талібів офіційно не визнала жодна країна світу.

Напередодні ситуацію в Афганістані обговорили президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який приїхав до Вашінґтона, аби виступити на сесії Генеральної Асамблеї ООН. В офіційному повідомленні про перемовини, опублікованому на сайті британського уряду, сказано, що Лондон і Вашінґтон можуть розглянути питання про визнання талібів як законної влади в Афганістані, тільки якщо вони дотримуватимуться прав людини.