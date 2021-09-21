Школи без 80% вакцинованих підуть на карантин у четвер.

Міністерство освіти і науки офіційно підтвердило, що українські школи, в котрих не буде 80% вакцинованих працівників, із четверга будуть змушені піти на карантин. Альтернативою для обов'язкового щеплення може бути підтвердження подоланої недуги впродовж пів року.

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці МОН.

Міністерство нагадало про правила відвідування шкіл в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, який Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 23 вересня на всій території України.

При "жовтому" рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з документів:

– жовтого COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення однією дозою дводозної вакцини (генерується через портал "Дія");

– зеленого COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс однодозної чи дводозної вакцини (генерується через портал "Дія");

– міжнародного свідоцтва про вакцинацію (видається сімейним лікарем після отримання повного курсу щеплення від COVID-19);

– довідки 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою дводозної вакцини);

– COVID-сертифіката про одужання особи від зазначеної хвороби (сертифікати генеруватимуться після настання відповідної технічної можливості).

З урахуванням дати введення дози вакцини строк чинності жовтих COVID-сертифікатів становить 120 днів, зелених сертифікатів – 365 днів, зазначили у МОН.

COVID-сертифікати, видані на підставі щеплення дводозною вакциною, набувають чинності з дня вакцинації, однодозною вакциною – з 14-го дня після вакцинації.

Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів зі врахуванням дати підтвердження захворювання тестом.

21 вересня Державна комісія з ТЕБ і НС вирішила запровадити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з 23 вересня на всій території України.