На хуторі Ровінь на Львівщині відбудеться «Майстерка бойківської кухні».

Цієї неділі, 26 вересня, асоціація гірських провідників «Ровінь» запрошує скуштувати автентичну бойківську кухню та спробувати свої сили у приготуванні страв на фестивалі «Майстерка бойківської кухні», який відбудеться на хуторі Ровінь Східницької ОТГ Дрогобицького району Львівщини.

«На наших теренах етнічна група українців – бойки – населяє територію Сколівських Бескидів. До нині вони зберегли дуже багату матеріальну та нематеріальну культуру. Особливе місце належить традиційній бойківській кухні. У перспективі вона може стати основою для промоції і туристичного розвитку регіону», – розповіла керівниця фестивалю Любов Горбацьо.

Серед страв, які учасники фестивалю матимуть змогу приготувати та скуштувати, будуть традиційні книші, ощипки, грибна юшка, колочений горох, мачанка та чорні пироги.

Також на гостей чекає лекція дослідниці бойківської кухні Любові Кузик, презентація книжки «Бойківська кухня», ігри та розваги для дітей та дорослих.

Варто додати, що хутір Ровінь поблизу с. Довге розташований фактично на дні «Карпатського моря» – нереалізованого у радянські часи проєкту водосховища. Місцевий житель села Довге-Гірське, історик та дослідник Володимир Петриків проведе для учасників екскурсію.

Фестиваль розпочнеться у неділю, 26 вересня, о 12:00. Участь у майстеркласах фестивалю – безкоштовна, деталі за посиланням.