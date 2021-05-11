У Галицькому нацпарку створюють туристичний маршрут «Легенди Опілля».

На території Галицького національного природного парку створять новий туристичний маршрут «Легенди Опілля», повідомила Агенція сталого розвитку «АСТАР».
Фото www.facebook.com/astar.age
Нещодавно був підписаний тристоронній меморандум між НПП «Галицьким», Бурштинською міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР» про співпрацю з метою розвитку туризму. До розробки нового туристичного маршруту також долучилась організація «АМЕР Прикарпаття».
Фото www.facebook.com/astar.age
Розробники склали попередній список локацій маршруту «Легенди Опілля», які потенційно цікаві прихильникам зеленого туризму:
– духовно-релігійні комплекси;
– старовинні дерев’яні опільські церкви;
– мальовничі береги Дністра майже біля його витоків;
– підземні джерела з кришталевою водою;
– овечі та козині лісові ферми з дегустаціями сирів;
– ковальські та теслярські майстерні просто неба;
– музей опільської вишивки.
Фото www.facebook.com/astar.age
Окрім того, туристам запропонують порибалити і поплавати човнами на штучних водоймах, прогулятися верхи на конях, спробувати страви місцевої кухні з печі та послухати троїстих музик.
Фото www.facebook.com/astar.age
Проєкт на стадії формування, проте вже є кілька десятків зацікавлених осіб, які готові зустрічати перших гостей у 2021 році. Презентувати концепцію маршруту планують за місяць.
Фото www.facebook.com/astar.age
Зазначимо, Галицький нацпарк був заснований у 2004 році на території Галицького району Івано-Франківщини, та охоплює 14684,8 га заповідних територій. Територія парку розміщена вздовж річки Дністер та пониззі його приток – річок Лімниці, Лукви, Гнилої Липи.
Головна садиба парку розташована в місті Галичі. У межах садиби працює музей «Природа Землі Галицької». З 2007 року у нацпарку працює центр реабілітації диких тварин. На сьогодні у межах парку діє п'ять туристичних маршрутів та три екостежки.11.05.2021