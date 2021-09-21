США і Євроунія не визнали виборів до Держдуми РФ на території Криму.

Також до невизнання долучилися Велика Британія і Туреччина.

 

 

Країни-члени Європейської Унії, Сполучені Штати, Велика Британія і Туреччина не визнають підсумків і самого процесу голосування на виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму. Про це йдеться в заявах зовнішньополітичних відомств ЄУ, Британії, США й Туреччини. У них підкреслюється, що міжнародна спільнота вважає Крим суверенною територією України.

 

Наприклад, МЗС Туреччини наголосило в своїй заяві: «Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України і вважає незаконним приєднання Криму. На цьому тлі вибори до Держдуми, які пройшли 17-19 вересня 2021 роки в Криму, не мають юридичної сили для Туреччини».

 

У заяві Держдепартаменту США, опублікованому на сайті відомства, зокрема, зазначається: «Ми не визнаємо проведення виборів до Державної Думи Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України».

 

У заяві зовнішньополітичного відомства Євроунії також міститься осуд участі у виборах мешканців підконтрольних проросійським сепаратистам районів Донецької та Луганської областей України.

 

ЄУ, США і Британія звертають також увагу на повідомлення про численні порушення на виборах до Держдуми, а також на те, що вони «проводилися в атмосфері наростаючого тиску російської влади на громадянське суспільство і журналістів». У заяві Держдепартаменту прямо говориться: «Вибори пройшли в умовах, які не сприяли вільному і справедливому волевиявленню. Уряд Росії використовував закони про "екстремістські організації", "іноземних аґентів" і "небажані організації", що поважно обмежило політичний плюралізм і не дозволило російському народу реалізувати свої громадянські й політичні права. Виборам також передували широкомасштабні спроби марґіналізації незалежних політичних фігур, а спостерігачам ОБСЄ не дозволили спостерігати за виборами, що істотно знизило їхню прозорість»

 

Крим у Держдумі представлятимуть п’ятеро депутатів, обраних на одномандатних округах. Всі вони йшли на вибори від провладної партії «Єдина Росія». За партійними списками «єдинороси» отримали в Криму підтримку на рівні 63,33%, що на понад 10 відсотків більше, аніж на загальноросійському рівні.  

21.09.2021

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