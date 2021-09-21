Львівщина – лідер за кількістю добових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5159 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1086 осіб.

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Упродовж доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та в Києві (399).

 

За день в Україні зафіксували 137 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найвище число летальних випадків, починаючи з 2 червня (тоді було 158). 

 

В Україні за весь час пандемії зареєстрували 2 355 805 випадків ковіду. Померло 55 056 людей.

 

21.09.2021

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