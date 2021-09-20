Іспит із державної мови не склало 15% держслужбовців.

За підсумками перших двох місяців проведення іспитів на знання української мови серед претендентів на державні посади загальна частка провалів серед потенційних чиновників сягнула 15%.

Про це заявила на брифінґу голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, повідомляє видання "Україна молода".

Пані Демська вважає показник у 85% успішних іспитів цілком нормальним для держави, котра саме переходить від однієї мовної моделі до іншої. На її думку, це є ознакою того, що українські чиновники добре впоралися.

"Якщо людина не склала іспиту, її просто не призначають на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби", – прокоментувала Демська.

Станом на 16 вересня Нацкомісія зі стандартів державної мови видала 22 265 сертифікатів.

Нагадаємо, Верховна Рада передбачила шість рівнів володіння мовою за стандартами глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. А Національна комісія зі стандартів державної мови визначила стандарт знань для кожного зі щаблів: початковий рівень першого ступеня A1 – (30%+1); початковий рівень другого ступеня A2 (40%+1); середній рівень першого ступеня B1 (50%+1); середній рівень другого ступеня B2 (60%+1); рівень вільного володіння першого ступеня C1 (70%+1); рівень вільного володіння другого ступеня C2 (80%+1).

Для претендентів на державну службу законодавець вимагає сертифікату з рівнями володіння мовою C1 або C2.

Іспити стартували 16 липня.