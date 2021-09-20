МОЗ: 98% шпиталізованих не мають щеплень від ковіду.

 

98,1% пацієнтів, шпиталізованих із COVID-19 до лікарень упродовж минулих трьох місяців, не були вакциновані від коронавірусної хвороби.

 

 

Про це заявив заступник міністра – головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, повідомляє пресова служба МОЗ.

 

“За даними Електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх трьох місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, – невакциновані.  Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті – зробіть щеплення вже сьогодні”, – заявив Кузін.

 

Він констатував, що в Україні йде стрімке погіршення епідситуації.

 

Від початку кампанії з вакцинації в Україні виконали 11 456 848  щеплень. Першу дозу отримало 6 304 014 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 152 834 особи (дві людини отримали першу дозу за кордоном).  

 

20.09.2021

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