Соціал-демократ Шольц переміг другі поспіль теледебати кандидатів у канцлери ФРН.

Водночас і його СДПН нарощує рейтинговий відрив напередодні виборів до Бундестаґу.

Віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, який є кандидатом у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), переміг на проведених у неділю, 12 вересня, других поспіль теледебатах трьох основних претендентів на посаду керівника уряду країни, які отримали назву «тріель» (Triell). Про це свідчать оприлюднені телеканалом ARD результати опитування громадської думки, проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap.

Згідно з даними дослідження, 41% респондентів вважають Шольца переможцем дебатів, проведених на суспільно-правових телеканалах ARD і CDF. 27% віддали свої голоси лідерові Християнсько-демократичного союзу, претенденту від консервативного блоку (ХДС/ХСС) Армінові Лашету, 25% – кандидатці від «зелених» Анналєні Бербок.

Під час тристоронніх дискусій в прямому етері, які тривали близько 90 хвилин, Лашет весь час намагався атакувати Шольца. На порядку денному були лише злободенні внутрішньонімецькі теми: пенсії, діджиталізація, податки і фінанси, соціальна оренда житла, національні заходи боротьби з глобальним потеплінням і коронавірусом. Лашет не забув нагадати своєму конкурентові про те, що в будівлі Міністерства фінансів пройшли обшуки за підозрою в приховуванні важливої ​​інформації про відмивання грошей. Також він звинуватив свого візаві в небажанні відкидати можливість створення коаліції з прокремлівською Лівою партією, спадкоємицею соціалістів з НДР. Шольц парирував, звинувативши кандидата від ХДС/ХСС в нечесності й перекручуванні фактів.

Багато журналістів німецьких видань висловили здивування тим, що під час теледебатів не піднімалися теми зовнішньої політики і політики безпеки: російська агресія в Україні, ситуація в Афганістані, відносини з Росією, Китаєм.

Нагадаємо, що перші теледебати відбулися 29 серпня на приватному телеканалі RTL. Згідно з даними опитувань, на них також переміг Шольц, здобувши симпатії 36% респондентів. 30% віддали свої голоси кандидатці від «зелених», 25% – претендентові від консервативного блоку.

Наступні й останні теледебати відбудуться за тиждень до виборів – 19 вересня. Вони пройдуть в етері приватних телекомпаній ProSieben, SAT.1 і Kabel Eins.

У неділю газета Bild опублікувала свіже опитування соціологічного центру Insa, яке зафіксувало зростання рейтингів і самого Шольца, і його партії. Тож якби вибори канцлера Німеччини відбувалися шляхом прямого голосування, то кандидат від СДПН набрав би 33,8 відсотка голосів. Голова ХДС Лашет – 16,6%, лідерка «зелених» Бербок – 14,9%.

Щодо партій, то СДПН за два тижні до виборів в Бундестаґ випереджає консервативний блок ХДС/ХСС вже на шість відсоткових пунктів. За неї готові проголосувати 26% виборців, що на відсоток більше, аніж тиждень тому. Рейтинг ХДС/ХСС становить незмінних 20%. За «Союз90/Зелених» готові проголосувати 15% респондентів (-1%), за Вільну демократичну партію – 13%, за ксенофобську прокремлівську «Альтернативу для Німеччини» – 11%, за Ліву партію – 6%.

Парламентські вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня.