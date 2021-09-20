Чернівеччина і Тернопілля – серед лідерів за кількістю випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2265 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1255 людей.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду зареєстрували у Харківській (218) та Чернівецькій (200) областях, а також у Києві (183), на Одещині (182) та Тернопіллі (174).
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби зареєстрували 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 350 646 осіб.
Згідно з офіційними даними, з моменту спалаху пандемії в Україні померло 54 919 людей.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
20.09.2021