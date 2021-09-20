Чернівеччина і Тернопілля – серед лідерів за кількістю випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2265 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 1255 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду зареєстрували у Харківській (218) та Чернівецькій (200) областях, а також у Києві (183), на Одещині (182) та Тернопіллі (174).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби зареєстрували 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 350 646 осіб.

 

Згідно з офіційними даними, з моменту спалаху пандемії в Україні померло 54 919 людей.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

20.09.2021

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