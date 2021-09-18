Динаміка поширення ковіду сягнула максимуму за пів року.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6234 нові випадки коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань другу добу поспіль перевищує шість тисяч.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

В Україні істотно зросла інтенсивність передачі вірусу – якщо порівнювати дані тиждень до тижня (порівнюючи їх у разах), то маємо найвищий коефіцієнт поширення хвороби за пів року.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 79 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні занедужало 2 344 398 осіб. Померло 54 829 людей.