СБУ викрила російську ботоферму, котра лякала вакцинацією.

У Дніпрі ліквідували ботоферму з п'ятьма тисячами ботів, котра працювала на замовлення кураторів із Росії та займалася зривом національної вакцинації в Україні.

Про це повідомила пресова служба СБУ.

За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.

Як випливає із матеріалів слідства, координатором й адміністратором ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Розпорядниця ферми розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій квартирі. За допомогою устаткування адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів у Facebook, котрі нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

Від замовників жінка отримувала інформаційні "вкиди", котрі належало "розганяти" через соцмережі. Крім того, розпорядниця мала активно створювати нові псевдопрофілі.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Правоохоронці вилучили докази причетності декількох людей до незаконної діяльності – комп’ютери та sim-картки.