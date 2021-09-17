Українські судді пообіцяли послам G7 продовжити судову реформу.

Посли країн "Великої сімки" після четвергової зустрічі в Офісі Президента заявили, що реформа вищої ради правосуддя – це історична можливість для України створити ефективну та чесну судову систему.

Про це йдеться у заяві дипломатів, поширеній у Twitter.

"Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс Президента України. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням України провести реформу ВРП", – йдеться у повідомленні.

Дипломати наголосили на міжнародній підтримці для реформування ВРП згідно зі законами, прийнятими Верховною Радою у липні, включно з наданням високоякісних міжнародних експертів до складу Етичної ради ВРП, які працюватимуть зі своїми українськими колегами після висування.

"Реформа ВРП – це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП", – зазначили посли G7.

Напередодні в Офісі Президента відбулася робоча зустріч, присвячена імплементації законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя. Команда Володимира Зеленського скликала її після того, як Рада суддів України відмовилася делеґувати своїх представників до Етичної ради, котра мала би контролювати якісний відбір кадрів у суддівській владі. У зустрічі взяли участь посли країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, міністр юстиції Денис Малюська, голови профільних парламентських комітетів Андрій Костін та Анастасія Радіна, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Ради суддів України Богдан Моніч, чиновники ОП.

"Учасники, зокрема, обговорили питання формування першого складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів ВРП", – зазначили в ОП.

Депутат Костін подякував міжнародним партнерам і РСУ за номінування кандидатів до конкурсної комісії та висловив сподівання, що вона запрацює найближчим часом і зможе відібрати якісно новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Водночас він нагадав, що 13 вересня Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, через що затягується її формування.

Голова ВС Валентина Данішевська зазначила, що "хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб".

Водночас голова РСУ Богдан Моніч зауважив, що Рада суддів продовжуватиме роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради.

Заступник голови місії у посольстві Великої Британії Ніколас Гаррокс зауважив, що Україна має якісне законодавство щодо очищення та перезапуску Вищої ради правосуддя, і його потрібно виконувати.

При цім керівник представництва ЄС Матті Маасікас наголосив, що судова реформа є не лише внутрішнім питанням для України, адже її успішна реалізація прямо визначатиме зовнішньополітичний імідж країни, залучення міжнародної допомоги та інвестицій.

Усі учасники зустрічі, крім представників органів судової влади, які обмежені своїм статусом, узгодили спільну заяву. В ній зазначається, що успішна реалізація судової реформи має вирішальне значення для майбутнього країни.

Учасники зустрічі привітали кроки, здійснені міжнародними партнерами та органом суддівського самоврядування щодо виконання норм Закону "Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№1629-IX) у контексті делегування кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС.

Вони також високо оцінили професійний рівень експертів, номінованих міжнародними та іноземними організаціями до першого складу Етичної ради, діяльність якої передбачено законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (№1635-IX).

Водночас учасники зустрічі висловили занепокоєння "тим, що Рада суддів України не здійснила протягом тридцяти днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог закону №1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час".

Підписанти наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії і початку їхньої роботи.

При цім учасники зустрічі "категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України".