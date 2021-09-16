Європарламент визнав Росію Путіна найбільшим викликом безпеці Європи.

ЄП рекомендує Євроунії посилити безпекову, військову, розвідувальну та кібербезпекову підтримку України, Молдови та Грузії.

 

   

Євродепутати вважають Росію під керівництвом її президента Володимира Путіна «найбільшим викликом для європейської безпеки». Про це йдеться в рекомендації Європарламенту щодо напряму політичних відносин між ЄУ і Росією. Її ухвалено у вигляді резолюції, за яку проголосували 494 європарламентарів, 103 – висловилися проти, ще 72 – утрималися. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Результати голосування оголосили у четвер, 16 вересня.

 

Головним пріоритетом Євроунії резолюція називає «свободу, стабільність і мир» в Європі і за її межами. Загрозу яким, на переконання євродепутатів, становить «агресивна політика російської влади». Серед прикладів євродепутати назвали незаконну окупацію і анексію Криму, порушення територіальної цілісності України, Грузії і Молдови, а також кібератаки, втручання у чужі вибори і терористичні диверсії на території Європейської Унії, зокрема в Чехії.

 

У Європарламенті підкреслили, що відзначають відмінність між російським народом і владою РФ. При цьому режим Путіна називають «стагнуючою авторитарною клептократією, яку очолює довічний президент, оточений олігархами». «Всі критичні заходи, запропоновані в цій рекомендації, спрямовані на режим президента Путіна, а також його кримінальні дії і антидемократичну політику», – наголошується в документі.

 

Європарламентарі  рекомендували Брюсселю розробити всеосяжну стратегію щодо Росії. Зокрема, «ЄУ повинна фундаментально реформувати свою зовнішню політику, щоб гідним довіри чином демонструвати свої амбіції як впливового глобального гравця». Для цього Євроунії, зокрема, рекомендовано зміцнити свою оборону і посилити співпрацю між розвідками її держав-членів.

 

«ЄУ повинна бути готовою застосувати свій вплив і закликати до відімкнення Росії від платіжної системи SWIFT, щоб не дозволити російській владі продовжувати свою агресивну поведінку», – наголошується в резолюції. Євродепутати вважають, що ЄУ «повинна посилити свої можливості запроваджувати санкції проти російської влади, російських олігархів, поплічників президента Путіна і членів їхніх родин за порушення прав людини або системні репресії проти демократичних сил, меншин, релігійних та ЛГБТІ+ груп в Росії».

 

Особливу увагу документ приділяє енергетиці. Євродепутати вважають, що ЄУ повинна бути готовою обмежити імпорт нафти і газу з Росії, якщо Москва «продовжить свої погрози проти держав ЄУ і військову активність проти країн Східного партнерства». У резолюції зазначається, що одним з центральних елементів стратегії ЄУ щодо Росії має бути надання підтримки країнам Східного партнерства. «ЄУ повинна визнати європейські прагнення своїх країн-сусідів і відкинути російську політику сфер впливу, а також ЄУ має визнати, що несе стратегічну відповідальність за стабільність і розвиток сусідніх країн», – додається в рекомендаціях. Європарламент також радить посилити безпекову, військову, розвідувальну та кібербезпекову підтримку України, Молдови та Грузії, а також подумати про надання їм «оборонного обладнання».

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