Число добових захворювань на ковід сягнуло чотиримісячного максимуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5744 нові випадки коронавірусної хвороби. Таким чином добова статистика захворювань сягнула чотиримісячного максимуму: попередній пік був 15 травня – 6796 випадків.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Лідером за кількістю добових випадків є Львівщина – 552 недужих. На Харківщині виявили 498 носіїв коронавірусної хвороби, на Дніпропетровщині – 415, у Києві – 362, на Одещині – 347.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби в Україні зафіксували 101 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби. Кількість добових летальних випадків вперше з 8 червня перевищила сотню.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 331 540 осіб. Померла 54 651 людина.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

16.09.2021

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