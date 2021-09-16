Число добових захворювань на ковід сягнуло чотиримісячного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5744 нові випадки коронавірусної хвороби. Таким чином добова статистика захворювань сягнула чотиримісячного максимуму: попередній пік був 15 травня – 6796 випадків.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Лідером за кількістю добових випадків є Львівщина – 552 недужих. На Харківщині виявили 498 носіїв коронавірусної хвороби, на Дніпропетровщині – 415, у Києві – 362, на Одещині – 347.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби в Україні зафіксували 101 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби. Кількість добових летальних випадків вперше з 8 червня перевищила сотню.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 331 540 осіб. Померла 54 651 людина.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)