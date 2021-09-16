В космос вперше відправився екіпаж з самих туристів.

Причому політ цей буде не суборбітальним, а власне орбітальним і триватиме три доби.

Вперше в історії на космічному кораблі в рамках місії Inspiration4 вирушив у відкритий космос екіпаж, який складався винятково з цивільних осіб – космічних туристів. Місію не супроводжує жоден професійний астронавт. Про це повідомило радіо Voice of America. Корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX успішно стартував увечері в середу, 15 вересня, з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. На орбіту його вивела ракета Falcon 9.

На відміну від компаній-конкурентів, які теж відправляли в космос туристів, політ SpaceX буде орбітальним, а не суборбітальним. Якщо все пройде за планом, чотирьом космічним туристам буде забезпечено перебування в космосі відразу на три доби. Приблизно що 90 хвилин корабель здійснюватиме повний оберт довкола Землі. Максимальна висота польоту становитиме 575 км від земної подверхні, що в понад п’ять разів більше, ніж у компаній-конкурентів. Учасники місії піднімуться навіть вище орбіт телескопа Hubble і Міжнародної космічної станції.

Бенджамін Рід (Benjamin Reed), директор управління пілотованими польотами SpaceX, розповів, що управління польотом у рамках місії Inspiration4 повністю здійснюється з Землі. Члени екіпажу пройшли лише мінімальну космічну підготовку.

Командиром місії став 38-річний мільярдер Джаред Айзекман (Jared Isaacman) – засновник фірми електронної комерції Shift4Payments. Він же оплатив політ й інших трьох учасників. Разом із Айзекманом в триденну орбітальну подорож вирушили 29-літня працівниця системи охорони здоров'я Гейлі Арсено (Hayley Arceneaux), 51-річна популяризаторка науки Сіан Проктор (Sian Proctor) і 42-річний інформаційний аналітик Кріс Семброскі (Chris Sembroski).

Inspiration4 в певному сенсі – благодійна місія. В рамках приуроченого до орбітального польоту збору коштів Айзекман розраховує зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої онкологічної лікарні St. Jude Children's Research Hospital та дослідницького центру в місті Мемфісі, штат Теннессі. Сам же він пожертвував 100 мільйонів доларів на потреби центру.