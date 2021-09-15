Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з боку України.

Прикордонний комітет Білорусі заявив про те, що його інфраструктуру обстріляли з території України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті комітету.
"Білоруський прикордонний знак обстріляли з території України. Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону", – стверджують білоруські прикордонники.
Військовики виявили виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням герба Білорусі біля застави "Сваринь". Пошкодження мають вигляд пробоїн від дробу.
Прикордонники Білорусі вважають, що знак, імовірно, пошкодили пострілом з мисливської рушниці.
"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України", – ствердили в Мінську.
15.09.2021