Керівники «Талібану» посварилися.

З’явилися навіть чутки про смерть одного з лідерів руху, які згодом були спростовані.

Між керівниками руху «Талібан», який уже от місяць контролює практично весь Афганістан, спалахнув поважний конфлікт. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на високопоставлені джерела в русі.

За даними співрозмовників ВВС, під час наради в президентському палаці один зі засновників «Талібану», а нині віцепрем'єр країни 53-річний Абдул Гані Барадар посварився з Халілом Рахманом Хаккані – міністром у справах біженців, котрий репрезентує крило руху під назвою «Мережа Хаккані». Повідомляється, що два чиновники обмінювалися нецензурними висловлюваннями. У сварці також брали участь прихильники кожної зі сторін в уряді.

Інформацію про конфлікт, який стався минулого тижня, підтвердив високопоставлений член руху «Талібан» і людина, пов'язана з учасниками подій. Як повідомляють джерела, причиною суперечки стало невдоволення Барадара структурою нового уряду Афганістану.

Втім, як стверджується, справжній корінь розбіжностей – суперечка про те, кого вважати головним архітектором перемоги талібів. Наприклад, Барадар вважає, що прихід талібів до влади – заслуга тих, хто займався перемовинами й дипломатією, тобто таких людей, як він. При цьому члени групи «Мережа Хаккані», якою керують високопоставлені таліби, вважають, що все вирішили їхні військові успіхи.

Чутки про конфлікт серед талібів почалися минулого тижня після того, як Барадар раптово перестав з'являтися на публіці. Стало також відомо, що 13 вересня він не прибув на заплановані перемовини з міністром закордонних справ Катару Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тані. У соціальних мережах навіть виникли припущення про його смерть.

Проте вже 14 вересня таліби спростували повідомлення про смерть Барадара, оприлюднивши фрагмент аудіозапису, на якому той запевняє, що перебуває «в поїздці». Представник «Талібану» заявив, що Барадар наразі в Кандагарі.

Саме Барадар був першим в історії високопоставленим представником талібів, який провів прямі переговори з президентом США. 2020 року він телефонічно розмовляв з Дональдом Трампом. До цього він підписав угоду в Досі, згідно з якою з Афганістану мали бути виведені американські війська.

При цьому «Мережу Хаккані» пов'язують із найкривавішими нападами, вчиненими за минулі роки проти збройних сил Афганістану та їхніх західних союзників.