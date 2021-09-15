Франція погрожує вивести війська з Малі, якщо туди прийде ПВК «Ваґнера».

Париж звинуватив російських найманців у «зловживаннях та скоєнні всіляких порушень, які не відповідають жодним нормам».

 

   

 

Франція пригрозила вивести свої війська з Малі, якщо правляча в цій західноафриканській країні військова хунта укладе договір про співпрацю з російською приватною військовою компанією (ПВК) «Ваґнера». Така співпраця влади в Бамако з російськими найманцями, за словами міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріан (Jean-Yves Le Drian), «абсолютно несумісна з нашою присутністю». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«ПВК “Вагнер-це” ополчення, яке в минулому показало себе в Сирії та Центрально-Африканській Республіці, чинячи зловживання та скоюючи всілякі порушення, які не відповідають жодним нормам», – заявив Ле Дріан у вівторок, 14 вересня, виступаючи в Парижі перед депутатами Національних зборів.

 

За даними французьких джерел, військове керівництво Малі планує запросити в країну близько тисячі співробітників ПВК для навчання малійської армії. Оплата російським найманцям за їхні послуги мала б становити близько шести мільярдів франків КФА (11 мільйонів доларів) на місяць. Своєю чергою, малійська влада визнала, що вела такі перемовини з російською стороною, але жодних домовленостей не було досягнуто.

 

Франція дислокує значний військовий контингент в своїй колишній колонії, прагнучи стабілізувати ситуацію в країні, яка перебуває в стані тривалої кризи. Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі (Florence Parly) зазначила, що  можливість угоди між Малі і ПВК «Ваґнера» викликає «крайнє занепокоєння». За її словами така домовленість суперечила б військовій місії Франції в реґіоні Сахель.

 

Нагадаємо, що в серпні в Малі було вчинено військовий переворот. Президента країни Ібраґіма Бубакара Кейту і низку високопоставлених цивільних і військових керівників було заарештовано, парламент і уряд – розпущено. Хунта, яка захопила владу в країні, називає себе Національним комітетом порятунку народу.

15.09.2021

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