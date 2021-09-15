"Динамо" ремісувало з "Бенфікою" в Лізі чемпіонів – на останній хвилині не зарахували гол.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) ремісував із португальською "Бенфікою" у першому матчі групової стадії Ліги чемпіонів – 0:0. За кілька хвилин до фінального свистка Микола Шапаренко забив – утім його гол не зарахували.

Упродовж гри "Бенфіка" перевершувала "Динамо" за рівнем володіння м'ячем. Згідно з даними Livescore, португальці тримали копаного майже дві третини часу – 64%, а українці – 36%.

В атаці команди були приблизно рівними. "Динамо" й "Бенфіка" завдали по чотири удари у ствір воріт; іще гості тричі стрелили поза рамку воріт, а господарі – раз.

Кінець гри був за киянами. На 90-й хвилині Микола Шапаренко влучив у перекладину. Після того було добивання – котре голкіпер відбив. А далі гравець "Бенфіки" ледь не влаштував автогол – потрапив у штангу.

На 92-й хвилині Шапаренко таки забив. Та після прискіпливого перегляду записів системи VAR бригада рефері вздріла оф-сайд.

Львів'янин Роман Яремчук відіграв за "Бенфіку" 59 хвилин, а далі його замінили. Форвард завдав двох ударів у ствір воріт "Динамо".

У паралельному матчі "Баварія" на виїзді розправилася з "Барселоною" – 3:0.