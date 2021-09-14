Замок у Старому Селі увійде до туристичного маршруту спадщиною князів Острозьких.

В Україні напрацьовують новий туристичний маршрут, який охоплює спадщину князів Острозьких у трьох областях – Львівській, Рівненській та Хмельницькій. Про це повідомили ініціатори проєкту на facebook-сторінці Віртуального музею спадщини князів Острозьких.

Туристичний маршрут об’єднає замки у Старому Селі, Дубно, Острозі та Старокостянтинові, його загальна протяжність сягатиме 380 км.

«Маршрут об’єднає спадщину одного з найвпливовіших княжих родів української історії. Вони були одним із найбагатших родів і найщедрішими меценатами свого часу, і саме за їхнього правління міста переживали свій розквіт», – зазначили координатори проєкту.

Маршрут враховує інтереси велотуристів, індивідуальних туристів, сімей із дітьми та допоможе комплексно та якісно популяризувати історико-культурну спадщину. Загалом буде представлено десять пам’яток культурної спадщини: найбільший замок Львівщини в Старому Селі, площею 2 га; шість пам’яток національного значення в Острозі – Острозький замок, Кругла вежа, Богоявленський собор, Острозька академія, Луцька башта, Культурний барбакан; дві пам’ятки в Дубно – Дубенський замок, Луцька брама; та замок Острозьких у Старокостянтинові.

Проєкт передбачає розробку мобільного додатку для проходження туристичного маршруту, який міститиме квести, додаткову інформацію, анімованого персонажа БімкО. Цей персонаж буде досліджувати історію разом з дітьми та батьками, а ім’я він отримав від акроніма назви організації «Братство ім. князів Острозьких».

Наразі зі спадщиною князів Острозьких можна ознайомитися у віртуалньому турі за посиланням.

Додамо, улітку 2021 року пам’ятку у Старому Селі відсканували за допомогою фотоапаратів, сканерів та дронів, щоби створити її 3D-модель.

Фото loda.gov.ua, facebook.com/OSTVR