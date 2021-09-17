Чотири карпатські області планують з'єднати пішохідним туристичним шляхом.

 

Через українські Карпати у межах Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей планують прокласти пішохідний маршрут, що стане частиною транс'європейського пішохідного туристичного шляху Е8. Цю ініціативу обговорили під час zoom-засідання міжрегіональної робочої групи, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

 

 

«Через українські Карпати заплановано прокладання транс'європейського шляху Е8, який буде починатися від кордону з Польщею аж до кордону Румунії. Тому сьогодні ми пропонуємо оптимальний варіант маршруту, який би охопив чотири області Західного регіону. Тим самим це збільшить кількість туристів в Україні, а це означає нові інвестиції та популяризацію краю», – розповів заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

 

За словами заступника керівника управління туризму та курортів облдержадміністрації Тараса Лозинського, туристичний шлях Е8 проходить з Ірландії до протоки Босфор. Здебільшого він ознакований країнами Європи та є дуже популярним серед активних мандрівників. У межах кожної з областей необхідно прокласти шлях через визначні туристичні «магніти».

 

«Наше завдання полягає в тому, щоб напрацювати узгоджений маршрут шляху, що проходитиме чотирма карпатськими областями, і згодом спільно звернутися до Європейської спілки мандрівників та Державного агентства розвитку туризму України для затвердження та внесення української частини Е8 до інформаційних ресурсів і подальшого пошуку фінансових ресурсів для облаштування відповідної інфраструктури для активних мандрівників», – додав Лозинський.

 

 

На Львівщині пропонується прокласти туристичний шлях за таким маршрутом: с. Смільниця – с. Терло – г. Магура – с. Великосілля – хр. Оровий – смт Гвіздець – с. Ясениця Замкова – с. Розлуч – м. Турка – с. В. Яблонька – с. Соколіки – хр. Бучок – с. Біньова – пер. Ужоцький-Карпатське – с. Либохора – г. Пікуй – с. Біласовиця – пер. Середній Ворітський-Верхнячка – г. Бердо – с. Хітар – с. Кальне – г. Тростян – смт Славське – геологічна пам’ятка природи «Писана Криниця» – г. Великий Верх – с. Верхня Рожанка – г. Чорна Ріпа.

17.09.2021

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