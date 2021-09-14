Три держави за добу: вийшов фільм, як Карпатська Україна проголосила незалежність.

 

Центр досліджень визвольного руху разом із Володимиром В'ятровичем випустив четверту серію історичного проєкту "10 Днів незалежності" – "Три держави за добу: як Карпатська Україна проголосила незалежність".

 

Кінний відділ ясінської "Січі" на чолі з Дмитром Климпушем під час святкування тисячоліття Св.Вацлава у Празі. Українці пройшли маршем у козацьких і гуцульських одностроях. 28 вересня 1935 року

 

Про це повідомили у ЦДВР.

 

"Це історія одного з найтрагічніших з Днів незалежності", – прокоментував ведучий проєкту Володимир В'ятрович.

 

Він нагадав цитату британського журналіста Майкла Вінча про ті дні: "Останні 24 години ми прожили в трьох різних державах. Прокинулися в Чехословацькій Республіці. До вечора Карпатська Україна була вільною країною. Наступного дня прийшли мадярські вояки".

 

"Цей день був радісним і трагічним водночас.

У невеликому гімназійному спортзалі Хуста проголошували створення нової держави — Карпатської України. Це була давно омріяна незалежність, на котру українці, що проживали тут, сподівалися століттями.

Проте неподалік від міста вже наступали угорські війська, яких всіма силами намагалася стримати група карпатських січовиків. Вони тримали останню барикаду держави, яка от-от мала створитися. І це все, попри погане озброєння, слабкий вишкіл і той факт, що їх було значно менше.

Незалежність Карпатської України проголосили, а вже через день у  місто ввійшли угорські військові і нова самопроголошена держава припинила своє існування".

 

Центр досліджень визвольного руху

 

Володимир В'ятрович резюмує, що, проголосивши нетривку самостійність, "місцеві українці продемонстрували всьому світові, що їхня земля – не чеська, не угорська і не польська, а саме українська".

 

Проєкт "10 Днів Незалежності України" реалізовано Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду. Перед цим вийшли серії: "Четвертий Універсал — перша українська незалежність"; "Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію українського Львова""День Соборності: як об’єдналися дві частини України".

 

 

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